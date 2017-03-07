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Dünya
Deutsche Welle

Malezyalılara Kuzey Kore'den çıkış yasağı

Kuzey Kore yönetimi Kim Jon Nam cinayeti aydınlatılana kadar Malezyalıların ülkeden ayrılmasını yasakladı.

07 Mart 2017 14:12

Kuzey Kore yönetimi Malezya vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerini yasakladı. Resmi Kuzey Kore haber ajansının yayınladığı haberde, ‘Malezya'da vuku bulan olayın perde arkası aydınlatılana kadar bu ülkenin vatandaşları Kuzey Kore'yi terk edemeyecekler' dendi. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un üvey kardeşinin Kuala Lumpur'da öldürülmesi iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

Malezya Başbakanı Najib Razak Pyongyang yönetiminin kararını sert bir dille kınayarak, "Bütün diplomatik normları ve devletler hukukunu ihlal eden bu kararla vatandaşlarımız Kuzey Kore tarafından rehin alınmıştır” dedi. Kuzey Kore yönetimi aynı zamanda Malezya hükümetinden, ‘söz konusu olay adil bir şekilde aydınlatılarak, Malezya'daki Kuzey Kore vatandaşlarının can güvenliğini garanti edilmesini' de istedi.

Kuzey Kore'den çıkma yasağının bütün Malezyalılar için mi geçerli olduğu yoksa elçilik personeli ile ailelerini mi kapsadığı açıklık kazanmadı. Malezya haber ajansı Bernama'nın bildirdiğine göre Pyongyang'da halen üç Malezyalı diplomatla onların altı aile ferdi bulunuyor. Kuzey Kore ve Malezya'nın büyükelçileri karşılıklı olarak sınır dışı edilmişti. Kuala Lumpur'daki Kuzey Kore büyükelçiliğinde cinayet zanlısı olarak aranan yedi Kuzey Koreliden sadece birinin kaldığı tahmin ediliyor. Kim Jong Un'un öldüren Vietnam ve Endonezya uyruklu iki kadın tutuklanmıştı. Malezya'da cinayet idamla cezalandırılıyor. Kuzey Kore devlet başkanının üvey kardeşi Kim Jon Nams'ın cesedi Malezya'da bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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