Malezya'da Covid nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak için kağıttan yapılmış aşılar satılıyor

Dünya, insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19)'a karşı aşılamak için uğraşırken, Malezya'da bir mağaza sahibi, ölüleri onurlandırmak için kutlanan dini bir festival sırasında, kağıt aşıların popüler dua malzemeleri haline geldiğini söylüyor.

Güneydoğu Asya'da Budistler ve Taoistler tarafından kutlanan Hungry Ghost Festivali, Çin Ay takviminin yedinci ayında, ölülerin ruhlarının Dünya'ya döndüğü inancına odaklanıyor. Festival sırasında, insanlar ölüler için dışarı yiyecekler bırakıp, ölünün isteyebileceği şeylere benzeyen kağıttan yapılmış malzemeler yapıyor.

Bu yıl, bir kutu şırınga ve kağıttan yapılmış iki aşı şişesi, Malezya'nın güneyinde Johor Bahru'daki dini eşya mağazasında festival için en çok satılan ürünler arasında yer alıyor.

Mağaza sahibi Raymond Shieh Siow Leong, "Ülkemizdeki Covid-19 durumu oldukça kritik ve birçok insan aşı olamadan vefat etti. Umarım bu ürün ölen kişinin son arzusunu yerine getirmesine yardımcı olabilir" dedi.