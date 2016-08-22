Malezyalı şarkıcı klibinde İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı

Malezya'da polis, şarkıcı Namewee'yi yeni müzik klipinde İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle Pazar günü gözaltına aldı.

Gerçek adı Wee Meng Chee olan ünlü şarkıcı Temmuz ayında çıkardığı 'Oh My God' (Aman Tanrım) şarkısının klibinde Malezya'daki ibadethanelerin önünde rap yapıyor.

Malezya'nın yaklaşık üçte ikisi Müslüman ama ülkede önemli bir Budist, Hristiyan ve Hindu nüfus da var.

Namewee klipte dinlerin uyumunu öne çıkarmaya çalıştığını savunsa da, "dine hakaret etmek amacıyla ibadethaneleri kötüye kullanmaktan" gözaltında tutuluyor.

33 yaşındaki şarkıcı 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Klipte Namewee, 'Allah' ve 'şükür' gibi kelimeler kullanarak dine göndermelerde bulunuyor. Ayrıca, Budist ve Taoist tapınaklarının önünde, bir kilisenin içinde ve bir caminin dışında dans ediyor.

Klibin son hali YouTube'a 20 Ağustos'ta yüklendi ancak bu versiyondan cami sahnesi çıkartıldı.

20 yerel sivil toplum kuruluşu Namewee hakkında 10 rapor hazırlattı. Kuruluşların temsilcisi Azdy Moh Arshad klipte 'Allah'ın adını ağzına alan 5 kişi hakkında rapor hazırladıklarını' ve Namewee'nin Malezya'daki Müslümanları sinirlendirdiğini söyledi.

Pazar günü Kuala Lumpur Havalimanı'na inen şarkıcı Pazartesi günü Facebook sayfasında yaptığı açıklamada Oh My God' şarkısının dinlerin arasındaki uyumu öne çıkarmayı amaçladığını söyledi.

Kendisine yurtdışında kalıp tutuklanmaktan kurtulabilecekken neden Malezya'ya döndüğünü soranlara yanlış bir şey yapmadığını düşündüğü söyledi ve "Yanlış bir şey yapmadıysam neden kaçıp saklanayım ki, Malezya benim evim, vatanım" dedi.

Namewee daha önce Malezya'nın ulusal marşının parodisini yaptığında tartışmaya yol açmıştı ve neredeyse hapse giriyordu.