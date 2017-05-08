Malezyalı milyarder, kurduğu üniversitenin anahtarını Bilal Erdoğan'a teslim etti

Malezya’nın ilk 5 milyarderi arasında yer alan Syed Mokhtar Albukhary, 2010 yılında doğum yeri Alor Setar kentinde 200 milyon dolara kurduğu Uluslararası Albukhary Üniversitesi'nin anahtarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a teslim etti.

2017-18 eğitim yılında öğrenci kabulüne başlayacak olan Albukhary Üniversitesi'nin Mütevelli Heyetine Prof. İrfan Gündüz, Bilal Erdoğan, Prof. Recep Şentürk ve Abdulkadir Karagöz girdi.

Bilal Erdoğan, yapılan anlaşmaya ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Teknoloji geliştikçe dünyada mesafeler kısaldı. Bizim Japonya, Güney Kore, Malezya başta olmak üzere bu bölgelere daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Doğu’da daha öz güvenle hareket edebiliyoruz."

Konuyu bugünkü (8 Mayıs 2017) köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Vahap Munyar, devir-teslimin perde arkasını şöyle anlattı:

Malezya'nın ilk 5 milyarderi arasında yer alan Syed Mokhtar Albukhary, 2010 yılında doğum yeri Alor Setar kentinde 200 milyon dolara bir eğitim kompleksi kurdu. Kompleksin lokomotifi üniversiteye ailesinin adını verdi:

- Albukhary International University...

İçinde bir caminin de bulunduğu kompleksi kurarken şu hedefi koydu:

- Dünyanın çeşitli noktalarında eğitime erişim güçlüğü çeken Müslüman çocuklar buraya gelsin. İyi eğitim görüp, ülkesine dönsün ve hizmet etsin.

Albukhary Üniversitesi 3-4 yıllık eğitim dönemi sonrasında faaliyetine ara verdi. Albukhary, üniversitede eğitim kalitesini yükseltecek, öğrenciler için cazibeyi artıracak formül arayışına girişti. Finlandiya ve Japonya başta olmak üzere bazı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla görüşmeler yaptı.

Derken annesi Sharifah Rokiah devreye girdi:

- Oğlum sen en iyisi üniversitenin anahtarını götür Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ver. Erdoğan, üniversitenin hedeflediğin şekilde işletilmesinin formülünü bulur.

Syed Mokhtar Albukhary, annesinin sözünü dinledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) 2015’te kuruluş kanunu çıkan üniversitesinden söz etti:

- TÜRGEV, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi’ni faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Onlarla görüşün, birlikte bir formül bulursunuz.

Böylece İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Gündüz, Başkanvekili Bilal Erdoğan,Rektör Prof. Recep Şentürk’le Albukhary masaya oturdu. Öncelikle Alor Setar’daki kampüsün canlanması için 3’er aylık dönemler halinde İngilizce dil eğitimi programı başlatıldı.

20’yi aşkın ülkeden öğrencinin dil eğitimi gördüğü üniversite için TÜRGEV-İbn Haldun Üniversitesi yönetimiyle Albukhary arasında 2016 sonunda ön anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Hayırlı olsun”mesajının yer aldığı ön anlaşma 2017-2018 dönemi için harekete geçmeyi öngördü:

- Albukhary Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi gibi 2017-18 eğitim yılında öğrenci kabulüne başlayacak.

Ön anlaşmayla birlikte Albukhary Üniversitesi’nin Mütevelli Heyetine Prof. İrfan Gündüz, Bilal Erdoğan, Prof. Recep Şentürk ve Abdulkadir Karagöz girdi. Üniversitenin Başkanlık görevine Prof. Şentürk seçildi. Sami Serdar da Başkan Yardımcılığını üstlendi.

Albukhary Üniversitesi’nde ikinci dönem eğitime katılan öğrencilerin mezuniyet töreni için Prof. Gündüz, Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan, Prof. Şentürk, Abdulkadir Karagöz, İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Burhan Köroğlu,Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Uluslararası Ofis Koordinatörü Enes Yalman, İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Mesud Tan, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez, Gazi Üniversitesi Rektrü Prof. Dr. İbrahim Uslan, THY İcra Komitesi Üyesi İsmail Cenk Dilberoğlu, bazı Andolu ve imam hatip lisesi müdürlerinin bulunduğu kalabalık bir ekiple Malezya’ya gittim.

Mezuniyet töreni öncesi Bilal Erdoğan ve Prof. Gündüz, Albukhary Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Dato Zainal Abidin bin Shari ve üniversitenin bağlı olduğu şirketin Direktörü Ahmad Kamil bin Mustafa Kemal ile nihai anlaşmaya imza koydu. Törene Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Başak Türkoğluda katıldı.

Bilal Erdoğan, imza atarken şu mesajı verdi:

- Malezya ile Türkiye arasında güçlü bağlar var. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişiyor. Eğitimde işbirliği çok daha önemli bir adım...

Albukhary, üniversitesinin anahtarını Bilal Erdoğan’ın öncülüğündeki ekibe teslim etti...

İbn Haldun ile Albukhary Üniversitesi kol kola başarıyı yakalar mı?

"Albukhary kendini Türk gibi hissediyor"

Malezyalı milyarder, Albukhary Üniversitesi’nin sahibi Syed Mokhtar Albukhary,İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Gündüz’e ilk karşılaşmalarında gözlemini aktardı:

- İrfan Bey, siz Malaylar’a benziyorsunuz.

Prof. Gündüz yanıtladı:

- Malay değilim ama köklerimiz Buhara’ya dayanıyor. Oradan yakınlık hissediyor olabilirsiniz.

Bu diyalogun ardından Albukhary ve Prof. Gündüz bir kez daha kucaklaştı.

Prof. Gündüz, ilk karşılaşmayı anlattıktan sonra ekledi:

- Albukhary kendini Türk hissediyor, bize “Ben Türküm” diyor.

"Doğu'da özgüvenle hareket edebiliyoruz"

Bilal Erdoğan, teknoloji geliştikçe dünyada mesafelerin kısaldığını savundu:

- Bizim Japonya, Güney Kore, Malezya başta olmak üzere bu bölgelere daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor.

Sonra ekledi:

- Doğu’da daha öz güvenle hareket edebiliyoruz.

"Alor Setar'daki liseyi

imam hatip yapmayı teklif ettik"

Albukhary Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Abdulkadir Karagöz, kampüs turu sırasında lise binasını işaret etti:

- Bu liseyi uluslararası imam hatip lisesine çevirmeyi teklif ettik. Kabul gördü. Çalışmalara başlayacağız.

Bu teklifin nedenini açtı:

- Malezya’da medreseler var. Müslüman gençlerin bir bölümü sadece medreseye devam ediyor, normal eğitim görmüyor. Biz, iki eğitimin birarada yürüyebildiği imam hatip modelini o nedenle teklif ettik.