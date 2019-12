-MALEZYA'DAN OTOMOTİVDE İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Malezya Başbakanı Necip Abdülrezzak, otomotiv sektöründe, diğer ülkelere de ihraç edilebilecek bir Türkiye-Malezya modeli üretmek üzere ortak bir girişim başlatmanın düşünülebileceğini kaydetti. DEİK/Türk-Malezya İş Konseyi tarafından, TOBB işbirliğinde Malezya Başbakanı Necip Abdülrezzak ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Abdülrezzak, toplantıda yaptığı konuşmada, dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda aldıkları kararlara ilişkin bilgi verdi. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının ve stratejik işbirliği anlaşmasının bu yılın sonunda Erdoğan'ın, Malezya ziyareti sırasında imzalanmasının mümkün olabileceğini belirten Abdülrezzak, bunun, her iki tarafın iş dünyası için de ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi iradesini ortaya koyan önemli bir işaret olduğuna dikkati çekti. Bununla birlikte ticaret ve yatırım ilişkilerinin potansiyelin altında olduğunu vurgulayan Abdülrezzak, işbirliği alanlarına değinerek, ''Birkaç olasılıktan bahsettik. Başbakan Erdoğan otomotiv sektöründen bahsetti. Türkiye bu sektörde çok güçlü. Diğer ülkelere ihraç edilebilecek bir Türkiye-Malezya modeli üretmek üzere ortak bir girişim başlatmayı düşünebiliriz'' diye konuştu. Petrol ve gaz ile savunma sektörlerindeki işbirliği olanaklarına da işaret eden Malezya Başbakanı, ''Türkiye sadece batıya bakmamalı, doğuya da bakmalı. Malezya, Asya'daki büyük pazarlara giriş kapısı oluşturuyor. Çin, Güney Kore, Japonya ile yakın ilişkileri var'' dedi. -''KARŞILIKLI YATIRIMLARI ARTIRMAK İÇİN AJANSLAR ÇALIŞMALI''- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da Türkiye ve Malezya'nın bölgelerinde çok önemli güçler olduğunu, her ikisinin de çok hızlı geliştiğini, demokrasi ve çok kültürlülük konusunda güçlü kökleri bulunduğunu söyledi. Dün Başbakan Erdoğan'la Malezya Başbakanı arasında gerçekleştirilen toplantının önemine işaret eden Babacan, bu toplantıda ilişkileri stratejik işbirliği seviyesine getirecek somut sonuçlar alındığını anlattı. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasını bir an önce tamamlamak ve karşılıklı ticareti artırmak istediklerini belirterek, karşılıklı yatırımların da büyük önem taşıdığını, iki ülkenin yatırım ajanslarının yatırımları artırmak için yakın çalışma içinde olması gerektiğini belirtti. -''SAVUNMA SEKTÖRÜNDE ORTAK ARAŞTIRMA VE ÜRETİM''- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da küresel krizle birlikte ekonomide batıdan doğuya bir kayış yaşandığına işaret ederek, bu transformasyonla birlikte Asya Pasifik bölgesiyle daha güçlü ve çeşitli ekonomik ilişkilere sahip olmanın, Türkiye'nin stratejik çıkarlarına uygun olduğunu kaydetti. Türkiye ve Malezya'nın bölgelerinde sanayi devleri olduğunu, daha fazla iş yapmak için iki ülkenin birbirini keşfetmesi, iş ve yatırım forumlarında, fuarlarda daha sık bir araya gelmesi gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, işbirliği alanlarına ilişkin şunları kaydetti: ''İki ülke arasında öğrenci değişimlerini artırmalıyız. Türkiye, 30 milyon turistle, dünyanın en üstte yer alan 7 turizm destinasyonundan biri. Ancak geçen yıl Türkiye'yi ziyaret eden Malezyalı sayısı sadece 30 bin. Daha fazla Malezyalı turisti ağırlamayı isteriz. Türkiye Avrupa'da tekstil sektöründe bir numarada yer alıyor. Bu alanda işbirliğimizi artırmak isteriz. Türkiye tarım ve gıda endüstrisinde son derece rekabetçi. Şirketlerimiz arasında gıda endüstrisi alanında pek çok işbirliği olanağı bulunuyor. Dün, şirketlerimiz 600 milyon dolarlık bir savunma sanayisi anlaşmasını tamamladı. Savunma sektöründe şirketlerimiz arasında ortak bir araştırma projesi ve üretim programı öneriyorum.'' Malezya Başbakanı'ndan, iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliği anlaşmasının tamamlanması için destek isteyen Hisarcıklıoğlu, üçüncü ülkelerde işbirliği olanaklarına da dikkati çekti. TOBB Başkanı, Türkiye'de Malezya yatırımlarının çok az olduğunu, bunların artmasını istediklerini söyledi.