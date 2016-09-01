Malezya'da yolsuzluk dosyasında 'bir numara' başbakan mı?

Malezya'da devlet fonuyla ilgili yolsuzluk soruşturmasında adı gizli tutulan "1 numaralı Malezyalı yetkili" ifadesiyle kastedilenin Başbakan Najib Razak olduğu öne sürüldü.

Amerikan Adalet Bakanlığı'nın Malezya'da devlete ait varlık fonunda yapılan yolsuzluklara ilişkin soruşturmada adı '1 numara' olarak geçen kişinin kimliğiyle ilgili ilk resmi açıklama bir hükümet yetkilisinden geldi.

Amerika'nın soruşturma dosyasında '1 numaralı Malezyalı yetkili'den 30 kez bahsediliyor ve bu kişinin varlık fonundan çalındığı öne sürülen 3.5 milyar doların 681 milyon dolarını kendisinin aldığı iddia ediliyor.

Yine aynı belgede bu kişinin aldığı paranın büyük bölümünü iade ettiği de kaydediliyor.

Bu kişinin kimliği soruşturmanın başından beri spekülasyonların odağında. Soruşturmayı yakından izleyenler Başbakan Najib Razak olduğu tahmin ediliyor.

Razak'ın kabinesinden bakan Abdul Rahman Dahlan BBC'ye yaptığı açıklamada "Bir numaralı yetkiliden kastedilenin Başbakan olduğuna katılıyorum. Açıkça söyledim çünkü belgeleri okuduğunuzda insanlar bu kişinin Başbakan olduğunu söylüyor" dedi.

Dahlan "Ama bu soru bana sorulduğunda ben de karşı soruyla 'neden ABD Adalet Bakanlığı'nın davada ismi açıkça kullanmadığını' soruyordum. Çünkü Başbakan bu soruşturmanın bir parçası değil. Bu soruşturma, dosyada isimleri geçen bir grup insanla ilgili" dedi.

Temmuz ayında ABD Adalet Bakanlığı, Malezya'nın devlet fonu 1MDB'den gelen 1 milyar dolardan fazla paranın ABD'deki bankalar yoluyla aklandığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Amerikan Adalet Bakanı Loretta Lynch, Malezya'da yolsuzluğa bulaşmış yetkililerin bu devlet fonunu özel banka hesabı gibi kullandığını söyledi.

Soruşturmada Razak'ın adı geçmiyor ancak "1 numaralı Malezyalı yetkili"nin hesabına para yatırıldığı iddia ediliyor.

Malezya mahkemelerinde aklanan Başbakan Razak ise yolsuzluğa bulaştığı iddialarını reddediyor.

Başbakan Razak'ın söz konusu parayı harcadığına dair bir delil bulunmuyor, ancak kendisine yakın insanların, mücevher, sanat eserleri, lüks emlak ve kumara milyarlarca dolar harcadıkları iddia ediliyor.

Razak'ın üvey oğlu Rıza Aziz, Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Wall Street Kurdu isimli filmin yapımcısıydı.

Dava dosyasında Razak'ın ismi 30 kez geçiyor ve Başbakan'ın çalıntı paranın 681 milyon dolarını aldığını ve daha sonra çoğunu iade ettiği ifade ediliyor.

Eğer davada hüküm çıkarsa ABD Adalet Bakanlığı; yargılanan kişilerin ABD, İngiltere ve İsviçre'deki mal varlıklarına el koyabilecek.