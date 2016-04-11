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Yaşam

Malezya'da yakalanan 'dünyanın en uzun yılanı' öldü

Yılan 7,67 metre uzunluğundaydı

11 Nisan 2016 23:41

Malezya'da bir şantiyede bulunan dev piton, yakalandıktan birkaç gün sonra öldü.

Yetkililer, yılan familyasından olan pitonun bugüne kadar yakalanan en uzun piton olduğunu söylüyor.

Yaklaşık sekiz metre uzunluğundaki yılan, Perşembe günü Penang Adası'nda düşen bir ağacın altında bulunmuştu.

BBC'ye konuşan Penang Sivil Savunma Birimi operasyon direktörü Herme Herisyam, yılanın Pazar günü yumurtladıktan sonra öldüğünü söyledi.

Guinness Dünya Rekorları'na göre şimdiye kadar yakalanan en uzun yılan 7,67 metre uzunluğundaydı.

ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de bulunan Medusa adındaki bu ağlı pitonun ağırlığı 158 kg idi.

Malezya'da yakalanan yılanın da ağlı piton türü olduğu düşünülüyor.

Fakat Guinness Dünya Rekorları yetkilileri henüz tespit yapmadı.

Malezyalı yetkili Herme Herisyam, yılanın 250 kg ağırlığında olduğunu ve kurtarma çalışmalarının 30 dakika sürdüğünü söyledi.

Malezya'daki yılan ölmeseydi, hükümete bağlı Doğal Yaşam Birimi'ne nakledilecekti.

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