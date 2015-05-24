Malezya'da toplu mezar bulundu



The Star gazetesinin haberine göre Malezya İçişleri Bakanı Zahid Hamidi toplu mezarların Malezya'nın Tayland sınırı yakınlarında bulunduğunu kaydetti. Birçok kaynağa göre mezarlarda yaklaşık yüz kadar Müslüman Rohingyalının gömülü olduğu belirtiliyor.

Tam rakamı bilmediklerini vurgulayan Hamidi çok daha fazla sayıda ceset bulunacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Utusan Malaysia ise haberinde 30 kadar toplu mezarda "yüzlerce iskelet" tespit edildiğini yazdı. Mezarların Perlis eyaletindeki Padang Besar ve Wang Kelian kenti civarında olduğu bildirildi.

Tayland polisi bu ay ormanlık bölgede göçmenlerin tutulduğu mülteci kampları tespit etmişti. Yapılan incelemelerde Rohingyalı ve Bangladeşlilere ait olduğu düşünülen düzinelerce toplu mezar tespit edildiği kaydediliyor.

Myanmar'da azınlık olan Müslüman Rohingyalılar, hükümet tarafından komşu ülke Bangladeş’ten gelen kaçak göçmenler olarak görülüyor. Bangladeş'ten de birçok kişi fakirlik nedeniyle çareyi başka ülkelere kaçmakta arıyor.

Binlerce göçmenin açık denizde açlıkla ve susuzlukla karşı karşıya kalması Asya'da büyük bir mülteci krizine yol açmıştı. Malezya ve Endonezya uluslararası baskıların ardından geçici olarak mültecileri kabul etmeye hazır olduklarını açıklamıştı. Baskılar üzerine Myanmar da insani yardıma hazır olduğu sinyalini vermişti.