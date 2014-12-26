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Dünya
Deutsche Welle

Malezya'da sel alarmı

Malezya'da etkili olan yağışlar sel ve su baskınlarına yol açtı. On binlerce kişi yaşadıkları yerlerden tahliye edildi. Başbakan Necip Rezak'ın felakete rağmen ABD'de golf oynaması eleştirilere neden oldu.

26 Aralık 2014 12:58


Meteoroloji uzmanları, günlerden beri aralıksız yağan yağmurun hafta sonunda da devam edeceği uyarısında bulundu.

Malezya medyasında su seviyesinin iki metreye kadar yükseldiği bölgelerden görüntülere yer verildi. Resmi açıklamalara göre sellerden şimdiye kadar beş kişi öldü.

Tropikal kuşakta yer alan Malezya'da her yıl yağmur sezonunda sık sık sel felaketleri görülüyor. Malezya haber ajansı Bernama, bu yıl 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın sel felaketine rağmen ABD gezisini yarıda kesmemesi ise eleştirilere neden oldu. Rezak, önceki gün Havai'de Başkan Barack Obama ile golf oynamıştı. Başbakan Vekili Muhyiddin Yassin, "Sayın Rezak'ın da dinlenmeye ihtiyacı var" sözleriyle Başbakanı savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MalezyaNecip RezakABDBernamaBaşbakanı Necip RezakHavai Başkan Barack ObamaVekili Muhyiddin YassinRezakBaşbakanıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/AG

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