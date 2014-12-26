Malezya'da sel alarmı



Meteoroloji uzmanları, günlerden beri aralıksız yağan yağmurun hafta sonunda da devam edeceği uyarısında bulundu.

Malezya medyasında su seviyesinin iki metreye kadar yükseldiği bölgelerden görüntülere yer verildi. Resmi açıklamalara göre sellerden şimdiye kadar beş kişi öldü.

Tropikal kuşakta yer alan Malezya'da her yıl yağmur sezonunda sık sık sel felaketleri görülüyor. Malezya haber ajansı Bernama, bu yıl 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın sel felaketine rağmen ABD gezisini yarıda kesmemesi ise eleştirilere neden oldu. Rezak, önceki gün Havai'de Başkan Barack Obama ile golf oynamıştı. Başbakan Vekili Muhyiddin Yassin, "Sayın Rezak'ın da dinlenmeye ihtiyacı var" sözleriyle Başbakanı savundu.