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MALEZYA'DA SEÇİM REFORMU GÖSTERİSİNE POLİS MÜDAHALESİ KUALA LUMPUR (A.A) 

09 Temmuz 2011 14:51

-MALEZYA'DA SEÇİM REFORMU GÖSTERİSİNE POLİS MÜDAHALESİ KUALA LUMPUR (A.A) - 09.07.2011 - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, onbinlerce kişi seçim sisteminde reform talebiyle gösteri yaptı. Ülkede yıllardır düzenlenen bu en büyük siyasi gösteride 20 binden fazla kişi toplanırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Malezya'da 2012 ortasında yapılması beklenen genel seçimlerin öncesinde, 54 yıldır iktidarda olan Başbakan Necib Razak'ın koalisyon hükümetinden seçim yasalarının daha adil ve şeffaf olmasını isteyen muhalefetin desteklediği gösteri, yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapıldı. Gösterilerde 672 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Görgü tanıkları, polislerin gözaltına aldığı kişiler arasında yaralılar olduğunu söylerken, polis yaralı olduğunu doğrulamadı.

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