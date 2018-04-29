Malezya'da sadece Müslümanlarla hizmet veren çamaşırhaneye tepki

Nüfusunun üçte ikisi Müslüman olan Malezya'da , sadece Müslümanlara hizmet vermeye başlayan bir çamaşırhane Sultan'ın uyarısı üzerine uygulamaya son verdi.

Johor eyaletindeki çamaşırhanenin girişinde, "Bu çamaşırhane temizlik kaygılarıyla sadece Müslüman müşterilere hizmet vermektedir" deniyordu.

Adının açıklanmasını istemeyen çamaşırhane sahibi, "Müslümanlar için temizlik, sadece çamaşırların temiz olmasından ibaret değildir. Bir bütün olarak temizlik esastır. Ben de Müslümanlara bunu yapma fırsatı veriyorum" dedi.

İşyeri sahibi, talebin müşterilerinden geldiğini söyledi.

Çamaşırhanenin bu uygulamasının ulusal basına yansıması ile olay sosyal medyada da tartışılmaya başladı.

Müslüman ya da Müslüman olmayan birçok Malezyalı uygulamaya karşı çıktı.

Johor eyaleti Sultanı İbrahim İbni Sultan İskender de, tartışmalar üzerine, "kraliyet ailesinin büyük şaşkınlık içinde olduğunu" söyledi ve "çamaşırhanenin bu saçma ayrımcılığa derhal son vermesi gerektiğini aksi halde kapatılacağını" açıkladı.

Sultan İbrahim, "Burası bir Taliban devleti değil. Burası Johor. Burada bu aşırılığı kabul edilemez buluyorum. Burada her inanca ve ırka yer var. Burası ileri, modern ve ılımlı bir eyalet" dedi.

Malezya'daki 13 eyaletin dokuzunun başında sultanlar var. Eyaletlerdeki en büyük dini otorite olan sultanlar, yürütme yetkileri olmamasına rağmen önemli siyasi nüfuza sahipler.

Sultan'ın uyarısından sonra çamaşırhanenin sahibi özür dileyerek, dükkanın girişine bir ay önce astığı yazıyı kaldırdı.