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Bilim / Teknoloji

Malezya'da muhalif blogcuya hapis cezası

Malezya'da internetteki kişisel sayfasında (blog) yazdığı yazılarla hükümeti eleştiren tanınmış siyasi yorumcu Raja Petra Raja Kameruddin 2 yıl hapse mahkum edildi.

23 Eylül 2008 03:00

Malezya'da internetteki kişisel sayfasında (blog) yazdığı yazılarla hükümeti eleştiren tanınmış siyasi yorumcu Raja Petra Raja Kameruddin, 2 yıl hapse mahkum edildi.
Avukatı Malik İmtiyaz Sarvar, Kameruddin'in daha önce gözaltına alındığını ve dün geceyi karakolda geçirdiğini söyledi.

Sert önlemler içeren İç Güvenlik Yasası kapsamında 12 Eylül'de gözaltına alınan Kameruddin hakkındaki 2 yıl hapis kararını İçişleri Bakanı Seyid Hamid Albar imzaladı. Albar, kararın gerekçesiyle ilgili olarak, Kameruddin'in internet sayfasındaki yazıların "ırkçı gerginlik yaratarak ulusal güvenliği tehdit ettiğini" ileri sürdü.

Kameruddin "Malezya Today" adlı haber sitesi ve kişisel internet sayfasında hükümet yetkililerinin yolsuzlukları ile ilgili iddiaları gündeme getiriyordu. Hükümet ise bu iddiaların çoğunun "yalan olduğunu" ileri sürüyordu.

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