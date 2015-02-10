Malezya'da muhalefet liderine 5 yıl hapis

Eşcinselliğin yasak olduğu Malezya'da Enver İbrahim hakkında bir erkek

yardımcısıyla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları 2008 yılında ortaya atılmış, hakkında

açılan mahkeme 2012 yılında delil yetersizliğinden ötürü düşmüştü. Hükümetin temyize

gitmesi üzerine davanın yeniden görülmesine başlanmıştı.

Mahkeme binası önünde toplanan taraftarları, "Enver'e özgürlük" sloganlarıyla

muhalefet liderine destek verdiler. Daha önce başbakan yardımcılığı görevinde

bulunan Enver İbrahim, Yüksek Mahkeme'nin verdiği kararı siyasi komplo olarak

yorumladı. 67 yaşındaki muhalefet lideri, hükümetin yargıyı kullanarak kendisini

tasfiye etmeye çalıştığını savundu.

Enver İbrahim hakkındaki eşcinsel iddialarının henüz gündemde olmadığı 2008

seçimlerinde liderlik ettiği muhalefetin parlamentodaki sandalyelerin üçte birini

kazanmasını sağlamıştı. Enver İbrahim'in liderliğindeki Halk Cephesi (Pakatan Rakyat)

2013'te zaferi kılpayı kaçırmış, ülkeyi 1957'den bu yana yöneten Ulusal Cephe, Seçim

Komisyonu'ndaki istisnai düzenlemeler sayesinde parlamentodaki çoğunluğu korumayı

başarmıştı.

Yüksek Mahkeme'nin kararıyla birlikte Enver İbrahim'in milletvekilliği de düşüyor.

Ayrıca 2018 için öngörülen genel seçimlerde aday olamayacak. Gözlemciler, kararı

Enver İbrahim'in kariyerinin sonu olarak değerlendiriyor.

