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Dünya
Deutsche Welle

Malezya'da muhalefet liderine 5 yıl hapis

Malezya'da Yüksek Mahkeme muhalefet lideri Enver İbrahim'e verilen 5 yıllık hapis cezasını onayladı. Ülkenin en büyük muhalefet partisi Halk Cephesi'nin lideri 'eşcinsel ilişki' ile suçlanıyordu.

10 Şubat 2015 14:29

Eşcinselliğin yasak olduğu Malezya'da Enver İbrahim hakkında bir erkek
yardımcısıyla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları 2008 yılında ortaya atılmış, hakkında
açılan mahkeme 2012 yılında delil yetersizliğinden ötürü düşmüştü. Hükümetin temyize
gitmesi üzerine davanın yeniden görülmesine başlanmıştı. 

Mahkeme binası önünde toplanan taraftarları, "Enver'e özgürlük" sloganlarıyla
muhalefet liderine destek verdiler. Daha önce başbakan yardımcılığı görevinde
bulunan Enver İbrahim, Yüksek Mahkeme'nin verdiği kararı siyasi komplo olarak
yorumladı. 67 yaşındaki muhalefet lideri, hükümetin yargıyı kullanarak kendisini
tasfiye etmeye çalıştığını savundu.

Enver İbrahim hakkındaki eşcinsel iddialarının henüz gündemde olmadığı 2008
seçimlerinde liderlik ettiği muhalefetin parlamentodaki sandalyelerin üçte birini
kazanmasını sağlamıştı. Enver İbrahim'in liderliğindeki Halk Cephesi (Pakatan Rakyat)
2013'te zaferi kılpayı kaçırmış, ülkeyi 1957'den bu yana yöneten Ulusal Cephe, Seçim
Komisyonu'ndaki istisnai düzenlemeler sayesinde parlamentodaki çoğunluğu korumayı
başarmıştı. 

Yüksek Mahkeme'nin kararıyla birlikte Enver İbrahim'in milletvekilliği de düşüyor.
Ayrıca 2018 için öngörülen genel seçimlerde aday olamayacak. Gözlemciler, kararı
Enver İbrahim'in kariyerinin sonu olarak değerlendiriyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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