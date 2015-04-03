Malezya’da karikatüriste tweet davası



Zunar takma adıyla bilinen Zülküfli Enver Elhak, muhalefet lideri Enver İbrahim'e homoseksüel olduğu gerekçesiyle verilen cezayı Twitter'dan eleştirmiş ve yargının bağımsızlığını sorgulamıştı.

52 yaşındaki karikatürist hakkında attığı 9 tweetten 9 ayrı dava açıldı. Avukatının verdiği bilgilere göre karikatürist davalardan suçlu bulunması halinde 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Malezya'da Yüksek Mahkeme, 10 Şubat tarihinde muhalefet lideri Enver İbrahim'e eşcinsel olduğu gerekçesiyle verilen 5 yıl hapis cezasını onamıştı. Popüler karikatürist Zunar, mahkemenin kararını Twitter hesabı üzerinden eleştirmişti. Yargıçların rejime boyun eğdiğini ifade eden Zunar, “Uşaklar cezayı açıklarken kara cübbelerinin içinde gururluydular. Siyasi efendilerinden aldıkları mükafat dolgun olmalı” diye yazmıştı.

Zunar konuyla ilgili Malaysian Insider adlı haber portalına yaptığı yorumda "Kalemim bile dik dururken nasıl nötr olabilirim? Malezya'da nötr olmak yozlaşmış hükümeti desteklemek anlamına gelir" dedi.