T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Malezya’da karikatüriste tweet davası

Malezya’nın tanınmış karikatüristlerinden Zunar’a attığı tweetlerden ötürü, halkı isyana teşvik suçlamasıyla dava açıldı.

03 Nisan 2015 17:11


Zunar takma adıyla bilinen Zülküfli Enver Elhak, muhalefet lideri Enver İbrahim'e homoseksüel olduğu gerekçesiyle verilen cezayı Twitter'dan eleştirmiş ve yargının bağımsızlığını sorgulamıştı.

52 yaşındaki karikatürist hakkında attığı 9 tweetten 9 ayrı dava açıldı. Avukatının verdiği bilgilere göre karikatürist davalardan suçlu bulunması halinde 43 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Malezya'da Yüksek Mahkeme, 10 Şubat tarihinde muhalefet lideri Enver İbrahim'e eşcinsel olduğu gerekçesiyle verilen 5 yıl hapis cezasını onamıştı. Popüler karikatürist Zunar, mahkemenin kararını Twitter hesabı üzerinden eleştirmişti. Yargıçların rejime boyun eğdiğini ifade eden Zunar, “Uşaklar cezayı açıklarken kara cübbelerinin içinde gururluydular. Siyasi efendilerinden aldıkları mükafat dolgun olmalı” diye yazmıştı.

Zunar konuyla ilgili Malaysian Insider adlı haber portalına yaptığı yorumda "Kalemim bile dik dururken nasıl nötr olabilirim? Malezya'da nötr olmak yozlaşmış hükümeti desteklemek anlamına gelir" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MalezyaZunarZülküfli Enver ElhakEnverTwitterMalezya Yüksek MahkemeMalaysian InsiderWelle Türkçe AP AFP EPD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24