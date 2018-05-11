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BBC Türkçe

Malezya'da iktidar değişimi ardından Enver İbrahim'e 'Kraliyet affı'

Muhalefetin başına geçerek BN koalisyonunun 60 yıllık iktidarına son veren Başbakan Mahathir Muhammed, eski rakibi yeni müttefiki cezaevindeki politikacı Enver İbrahim'in Kraliyet affıyla serbest bırakılacağını söyledi.

11 Mayıs 2018 13:12

Başbakanı Mahathir Muhammed, 60 yıllık koalisyon iktidarına son verdiği seçim zaferinden bir gün sonra Malezya Kralı'nın, hakkındaki dava yirmi yıldır siyaset gündemine hakim olan cezaevindeki politikacı Enver İbrahim için af çıkarmayı kabul ettiğini söyledi.

Bir zamanlar Malezya'nın müstakbel lideri gözüyle bakılan parlak bir siyasetçi olan Enver İbrahim, hükümetle yaşadığı anlaşmazlıklardan sonra yolsuzluk ve Malezya'da suç sayılan eşcinsel ilişki iddialarıyya yargılanmış ve mahkum olmuştu.

Fakat, Enver İbrahim'in mahkum olduğu sırada başbakan olan Mahathir Muhammed bu kez seçim manifestosunda onu serbest bırakmayı vaadetti ve bir kaç yıla kadar yönetimi ona bırakabileceğini ima eden açıklamalar yaptı.

Mahathir bugün kralın Enver için af çıkarmayı kabul ettiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tam bir af olacak yani sadece affedilmiş olmayacak, derhal serbest bırakılacak. Bundan sonra da politikaya katılmakta tamamen özgür olacak."

Mahathir'in Pakatan Harapan partisinin lideri olarak kazandığı seçim zaferi ülkeyi 60 yıldan fazla zamandır yöneten Barisan Nasyonal (BN) koalisyon ittifakının sonunu getirmişti.

Geçmişte gerek Mahathir Muhammed, gerekse cezaevindeki Enver İbrahim BN koalisyonunun parçası olan Ulusal Malay Örgütü (UMNO) mensuplarıydı, ve başbakan ve başbakan yardımcısı olarak görev yapmışlardı.

İki politikacının siyasi hayatı tuhaf ittifaklar ve düşmanlıklarla örüldü.

Enver 1998'de koalisyon liderliğiyle görüş ayrılıkları yüzünden görevden alınmış ve zamanın başbakanı Mahathir'e karşı kitlesel gösterilerin başını çekmişti.

Enver İbrahim hakkındaki 1999'da yolsuzluk, 2000 yılında eşcinsel ilişki suçlamalarıyla verilen mahkumiyetler kamuoyunda büyük ölçüde siyasi bir rakibin safdışı edilmesi hamleleri olarak görülmüştü.

2004 yılında Enver'in cezası bozulmuş ve 2008 ile takip eden 2013 seçimlerinde zaferi kazanamasa da çok başarılı olan muhalefetin başını çekmişti.

Fakat bir yıl sonra tam da kazanmasına kesin gözülye bakılan eyalet seçimleri öncesinde hakkındaki son beraat kararı da bozulmuş ve yeniden cezaevine konmuştu.

Bu yılın başlarında, BN ittifakıyla 2015 yılında yollarını ayırmış olan eski düşmanı Mahathir Muhammed'in muhalefetin lider adayı olarak seçime gireceğini açıklamasıyla rüzgarın yönü yeniden değişti.

Enver, muhalif çevrelerde hala çok popüler ve Mahathir muhalefetin liderliğini, Enver için af çıkartma vaadiyle almıştı.

Mahathir seçim öncesi açıklamalarında bununla birlikte liderliği iki yıl içinde Enver'e devretmeyi de vaadetmişti.

Şimdi affın ne zaman gerçekleşeceği merakla bekleniyor. Mahathir Enver'in başbakanlığa geçebilmesi için yeniden milletvekili seçilme sürecinin uzun zaman alabileceğini de söylemişti.

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