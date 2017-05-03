Malezya'da iki Türk 'ulusal güvenliğe tehdit' gerekçesiyle gözaltında

Malezya'da kaçırıldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan iki Türkün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, üst düzey polis yetkilisi Kalid Ebu Bekir, gözaltına alınanlardan birinin uluslararası bir okulun müdürü olduğunu ve 'ulusal güvenliği tehdit' şüphesiyle gözaltına alındıklarını açıkladı.

Twitter'da bir açıklama yapan Ebu Bekir, okul müdürü Turgay Karaman ve iş insanı İhsan Aslan'ın Malezya Ceza Kanunu'nun 'terörist eylemler' maddesiyle suçlandığını belirtti.

Polisin açıklaması, Karaman'ın başkent Kuala Lumpur'daki bir otoparkta beş kişi tarafından bir araca zorla bindirilirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından geldi.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Malezya'da gözaltına alınan Türklerin faaliyetleriyle ilgili başka bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin Malezya'daki elçiliği de Fransız haber ajansı AFP'ye konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.