Malezya'da iki Türk 'ulusal güvenliğe tehdit' gerekçesiyle gözaltında

Malezya'da kaçırıldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan iki Türkün polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Üst düzey polis yetkilisi Kalid Ebu Bekir, gözaltına alınanlardan birinin uluslararası bir okulun müdürü olduğunu ve 'ulusal güvenliği tehdit' şüphesiyle gözaltına alındıklarını açıkladı.

Twitter'da bir açıklama yapan Ebu Bekir, okul müdürü Turgay Karaman ve iş insanı İhsan Aslan'ın Malezya Ceza Kanunu'nun 'terörist eylemler' maddesiyle suçlandığını belirtti.

Polisin açıklaması, Karaman'ın başkent Kuala Lumpur'daki bir otoparkta beş kişi tarafından bir araca zorla bindirilirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmaya başlamasının ardından geldi.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Malezya'da gözaltına alınan Türklerin faaliyetleriyle ilgili başka bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin Malezya'daki elçiliği de Fransız haber ajansı AFP'ye konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.

Reuters'a konuşan Karaman'ın avukatı Rosli Dahlan son gözaltıların, Ekim ayında gözaltına alınıp Türkiye'ye gönderilen iki Türkün durumuna benzediğini söyledi.

Dahlan, iki Türkün Fethullah Gülen'i desteklediğine yönelik iddiaları ise "Onlar akademisyen. Gülen faaliyetleriyle ile suçlanmıyorlar" ifadeleriyle reddetti.

Öte yandan Gülen yapılanmasına yakın tr724.com sitesi, şahısların Gülen'le irtibatlı olduğunu yazdı. Site, yaşananları şöyle duyurdu:

"Malezya'da Ekim ayında Hizmet Hareketi'ne yakın 2 Türk'ün mafyavari yöntemlerle kaçırılıp Türk istihbaratına teslim edilmesinden sonra yeni bir şokla daha karşılaşıldı. Dün ve bugün Hizmet'le irtibatlı 2 Türk daha kaçırıldı. Kaçırılanlardan biri Malezya'nın Ipoh şehrinde yeni açılan Türk okulu Time International School'un müdürü Turgay Karaman. Aileleri ve Hizmet Hareketi'ne yakın diğer Türkler tedirgin bir şekilde bekliyor."

Reuters'a göre Gülen yapılanmasının dünya çapında 2 bin civarında eğitim kurumu bulunuyor.

Türkiye, diğer ülkelerdeki Gülen destekçilerinin iade edilmesi için hükümetlere baskı yapıyor.

Gözaltılarla ilgili bir açıklama yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, iki kişinin Türkiye'ye iade edilmemesi gerektiğini belirtti.

Örgütün Asya Direktör Vekili Phil Robertson, "Türkiye'ye iade edildikleri takdirde gözaltında işkenceye maruz kalacakları ve adil olmayan bir şekilde yargılanacakları konusunda hiç şüphe yok" dedi ve ekledi:

"Malezya baskıcı Türkiye'nin cariyesi haline gelmemeli. Türk hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşmanı olduğunu düşündüğü kişilere karşı cadı avına çıktı. Diğer ülkelerdeki hükümetler ülkelerindeki Türk vatandaşlarıyla ilgili tek bilgi kaynağı olarak Türkiye'ye güvenmemeli."