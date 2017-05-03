Malezya’da iki Türk gözaltına alındı

Malezya'daki Türk okulu Time International School’un müdürü Turgay Karaman ile esnaf İhsan Aslan, ulusal güvenliği tehdit ettikleri şüphesiyle gözaltına alındı. Malezya Kraliyet Polisi Şefi Halid Ebu Bakar, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Karaman ve Aslan’ın ceza kanununun "terör faaliyetleri" ile ilgili maddesine istinaden salı günü gözaltına alındıkları belirtildi.

Polisin açıklaması, Karaman’ın Kuala Lumpur'daki bir otoparkta plakasız bir araca beş kişi tarafından zorla bindirilmesinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerinin sosyal medyada yayılması ve bir arkadaşının da Karaman’ın "kaybolduğu" yönünde polise şikâyette bulunmasının ardından geldi. Aslan’ın da eşi, kendisinden bir günden uzun bir süredir haber alamamasının ardından polise başvurmuştu.

Karaman’ın avukatı Rosli Dahlan, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, meydana gelenlerin ekim ayında haklarında kayıp ihbarı yapılan ve sonradan Türkiye’ye sınır dışı edildikleri ortaya çıkan iki Türk vatandaşının durumunu hatırlattığını kaydetti. Karaman ve Aslan’ın Fethullah Gülen yandaşı olduğuna dair iddiaları reddeden Dahlan, “Onlar akademisyen. Gülen ile bağlantılı herhangi bir faaliyete ilişkin haklarında bir suçlama yok” dedi.

İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü de bir açıklama yaparak şüphelilerin zorla Türkiye’ye gönderilmemesi gerektiğini kaydetti ve acilen bir soruşturma başlatılmasını istedi. Örgütün Asya Bölüm Başkan Vekili Phil Robertson,“Türkiye’ye iade edilirlerse gözaltında işkence göreceklerine şüphe yok. Ve eğer mahkeme süreci orada yürütülürse, adil yargılama standartlarının altında kalan bir davayla yargılanacaklar” şeklinde konuştu.

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Reuters/AÜ/HS