Malezya'da hükümete yolsuzluk protestosu

Protestoların yasadışı olarak nitelendirilmesi on binlerce kişinin Başbakan Necip Rezak’ı protesto için sokaklara dökülmesini engellemeye yetmedi. İsmi “temizlik” anlamına gelen demokrasi yansılı bir grup olan “Bersih”i destekleyen sarı tişört giymiş protestocular sabahın erken saatlerinde metro ve otobüs duraklarını doldurdu.

Protestocular emniyet güçlerinin çembere aldığı bağımsızlık meydanına giderek burada kırmızı tişört giymiş olan ve yine yasadışı bir protesto gösterisi düzenleyen hükümet yanlısı protestocularla karşı karşıya geldi. Malezya resmi haber ajansı Bernama'nın verdiği bilgilere göre protestolar sırasında yaklaşık 7 bin polis görev yaptı.

Baskın ve gözaltı

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre Bersih grubuna ait bir büroya baskın düzenlendi ve grubun organizatörü Maria Chin Abdullah "parlamenter demokrasiye karşı zararlı aktiviteler içerisinde bulunduğu" yönüde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aldı.

Aralarında en az 2 Bersih temsilcisi ve iktidar partisinden bir üyenin de bulunduğu en az 14 kişi de gösterilerle bağlantıları olduğu ve "gerginliğin önünde geçilmesi" gerekçeleriyle gözaltına alındı.

Başbakan Necip Rezak’ın denetimindeki Malezya Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 3 milyar Amerikan Doları'ndan fazla para kayıplara karışmıştı. Necip Rezak kişisel hesaplarında bulunan milyonlarca doları ise Suudi Arabistan'dan yapılan bağışlar olarak açıklamıştı. Singapur, İsviçre ve ABD'de konuyla ilgili soruşturmalar halen devam ediyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Rezak’ın akraba ve yakınları söz konusu fondan edindikleri paralarla New York'ta lüks konutlar ve Van Gogh'un bir tablosunu satın aldı.

Temmuz ayında ABD Adalet Bakanlığı, Malezya'nın devlet fonu 1MDB'den gelen 1 milyar dolardan fazla paranın ABD'deki bankalar yoluyla aklandığı gerekçesiyle dava açmıştı. Amerikan belgelerinde Malezyalı üst düzey bir hükümet yetkilisinin adı geçtiği belirtilmiş, ancak Necip Rezak ismi vurgulanmamıştı.

Necip Rezak: "Bersih dolandırıcı"

63 yaşındaki Başbakan Necip Rezak ise yolsuzluk iddialarını geri çeviriyor ve iddiaların kendisine yönelik bir komplodan ibaret olduğunu savunuyor. Protestoların kendisini korkutamayacağını belirten Başbakan, blogu üzerinden yaptığı açıklamada Bersih grubunu "dolandırıcı" olarak nitelendirdi ve grubun "demokratik olarak seçilmiş hükümeti yerinden etmek için" muhalefet partilerinin kullandığı bir enstrüman olduğunu savundu. Necip Rezak hakimiyetini garanti altına almak için medya üzerinde de büyük bir baskı sağlamış durumda.

Geçen yıl ağustos ayında Başbakan'ın istifası için yine on binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. 1957 yılından bu yana yönetimde olan Ulusal Cephe uzun süredir yolsuzluk ve akraba kayırma iddialarıyla çalkalanıyor. Başbakan Necip Rezak da otoriter yönetimi nedeniyle eleştirilerin odağında.

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AFP/dpa/AP/Reuters, BW/EC