Malezya'da hükümet karşıtı gösteri

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen gösteride Başbakan Necip Rezzak'ın istifası talep edildi.

Kuala Lumpur'daki bu gösteri, 15 ay sonra ülkede Bersih (Temiz) hareketi istifa talebiyle gerçekleştirilen ilk hükümet karşıtı gösteri oldu.

Geçen yıl, Rezzak'ın banka hesabına yabancı bir bağışçı tarafından 700 milyon dolar yatırıldığı ortaya çıkmıştı.

Para transferi, usülsüzlük iddiaları üzerine 1MDB adlı devlet fonununda yapılan incelemeler sırasında tespit edilmişti.

Hükümet yetkilileri, para transferlerinin adı açıklanmayan Orta Doğulu kaynaklardan gelen "siyasi bağışlar" olduğunu, ortada bir usülsüzlüğün olmadığını savunuyor.

1MDB fonu yöneticileri de başbakana para verilmediğini, iddiaların temelsiz olduğunu söylüyor.

Rezzak, Besih hareketinin muhalefet partileri tarafından, demokratik bir şekilde seçilmiş hükümeti yıkmak için kullanıldığını belirtiyor.

Polis, göstericilerin kentin ana meydanı olan Bağımsızlık Meydanı'na girmesine izin vermedi.

Bazı göstericiler gözaltına alındı.

Sık sık 'Demokrasiyi Koru' sloganı atıldığı gösteride katılımcılar sarı renk giysiler giydi.

Hareket, gösterilerde giyilen sarı renk tişörtlerle özdeşleşmiş durumda.

Kentte Bersih'in yürüyüşüne karşı hükümet yanlıları da daha küçük bir gösteri düzenledi.

Hükümet yanlısı gruplarsa eylemlerinden kırmızı renk tişörtler giyiyor.