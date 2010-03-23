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Kültür-Sanat

Malezya'da gay filmlerine şartlı izin

Malezya’da sinemada sansür gevşedi, artık gay karakterlere de filmlerde açıkça yer verilebilecek.

23 Mart 2010 02:00

T24 - Malezya’da sinemada sansür gevşedi, artık gay karakterlere de filmlerde açıkça yer verilebilecek. Ama bir şartla: Filmin sonunda ‘doğru yolu’ bulup karşı cinsle ilişkiye girer ya da eşcinselliğinden pişman olursa...


Başrölünde Oscar'lı oyuncu Sean Penn'in olduğu 'Milk'ten bir sahne




Nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Malezya’da son derece sıkı sansür kuralları uygulanmakta. Kitap ve filmlerde dine uygun olmayan davranışların gösterildiği veya tarif edildiği kısımların sansürlenmesi normal karşılanıyor. Yeni sansür kurallarına göreyse artık homoseksüellikle ilgili sahnelerin gösterimine izin var. Hatta karakterlerin sonunda ‘doğru yolu’ bulup karşı cinsten biriyle beraber olmalarından izleyicilerin bir ders çıkarabileceği düşünülüyor. Filmlerde öpüşmek ve soyunmaksa hâlâ yasak. Mayısta ülkede travestilerin hayatını anlatan bir filmin gösterime girmesi bekleniyor.






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