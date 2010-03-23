Malezya'da gay filmlerine şartlı izin

T24

Nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Malezya’da son derece sıkı sansür kuralları uygulanmakta. Kitap ve filmlerde dine uygun olmayan davranışların gösterildiği veya tarif edildiği kısımların sansürlenmesi normal karşılanıyor. Yeni sansür kurallarına göreyse artık homoseksüellikle ilgili sahnelerin gösterimine izin var. Hatta karakterlerin sonunda ‘doğru yolu’ bulup karşı cinsten biriyle beraber olmalarından izleyicilerin bir ders çıkarabileceği düşünülüyor. Filmlerde öpüşmek ve soyunmaksa hâlâ yasak. Mayısta ülkede travestilerin hayatını anlatan bir filmin gösterime girmesi bekleniyor.