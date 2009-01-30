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Kültür-Sanat

Malezya'da 1,8 milyon yıllık balta bulundu

Malezya'da 1,8 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen, taştan yapılmış baltalar bulundu.

30 Ocak 2009 02:00

Malezya'da 1,8 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen, taştan yapılmış baltalar bulundu.

Malezya Bilim Üniversitesi Arkeolojik Araştırma Merkezinin yöneticisi Muhtar Saidin, dünyanın en eskileri olduğu sanılan baltaların, ülkenin kuzeyindeki Perak eyaletinde yapılan kazıda geçen haziran ayında bulunduğunu söyledi.

Saidin, diğer bazı araçlarla birlikte bulunan 7 balta üzerinde, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Geochronology Japan laboratuvarında inceleme yapıldığını belirtti. Bu incelemenin, bulunan baltaların yaklaşık 1,83 milyon yıllık olduğunu gösterdiğini kaydeden Saidin, daha önce en eskileri olduğu bilinen 1,6 milyon yıllık baltaların Afrika'da bulunduğunu hatırlattı.

Muhtar Saidin, 1,8 milyon yıl rakamının, baltaları kaplayan taşın incelenmesiyle elde edildiğini, hata payının 610 milyon yıl olduğunu belirtti.

Baltaların henüz diğer arkeologlar tarafından incelenmediği ifade edilirken, Cakarta'daki Ulusal Arkeoloji Araştırma Merkezinde görevli araştırmacı Harry Truman Simanjuntak, önceki keşiflerin, Güneydoğu Asya'da 1,9 milyon önce insanların yaşadığı fikrini verdiğini, baltaların yaşıyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Perak'ta bugüne kadar bulunan en eski insan kalıntılarının yaklaşık 10 bin yıllık olduğu ifade ediliyor.

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