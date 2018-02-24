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Ekonomi

Malezya Ulusal Bankası kripto para birimlerinin kaderini halka bıraktığını açıkladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Şubat (DHA) – Malezya Ulusal Bankası (BNM) Başkanı Muhammed İbrahim, kripto para birimlerinin ülke içerisinde işlem görüp görmemesinin halkın sanal para birimlerini kabul edip etmeyeceğine bağlı olduğunu söyledi

24 Şubat 2018 17:05

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Şubat (DHA) – Malezya Ulusal Bankası (BNM) Başkanı Muhammed İbrahim, kripto para birimlerinin ülke içerisinde işlem görüp görmemesinin halkın sanal para birimlerini kabul edip etmeyeceğine bağlı olduğunu söyledi.
Harvard İşletme Okulu Mezunlar Kulübü’nün 40’ıncı yıldönümü yemeğinde konuşan BNM Başkanı İbrahim, kripto para birimleri konusunda yönetimin bir karara varmadığını ve halkın sanal para birimleri yatırımı konusunda kendi kararını verdiği bir serbest piyasa duruşuna karar verildiğini söyledi.
İbrahim, Malezya’da kripto para birimleri sektörüne bazı temel prensipler getirilmesi mesajını verdiği konuşmasında, “Temel olarak Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi kripto para birimlerinin, bu birimlerin sistemlerinin ve sahne arkasındaki işlemlerin daha şeffaf olması gerekiyor. Böylece halk kendi isteğiyle kripto para birimlerine yatırım yapıp yapmak istemediğine kendisi karar verebilir” dedi.
İbrahim aynı zamanda Malezya’nın kripto para birimlerini yasal para birimi olarak tanımayacağını fakat sanal para birimleri işlemlerinin ülke genelinde yasaklanmayacağını da vurguladı.

 

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