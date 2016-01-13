Malezya uçağının aramalarında tarihi gemi enkazı bulundu

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazını arama çalışmaları esnasında 19'uncu yüzyıldan kalma gemi enkazı bulunduğu bildirildi.

Associated Press’in haberine göre, 8 Mart 2014’te, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken esrarengiz bir şekilde kaybolan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazını arama çalışmaları esnasında 19’uncu yüzyıldan kalma bir gemi enkazı bulunduğu açıklandı. Malezya uçağının Hint Okyanusu’na düştüğü inanılırken, bu, arama çalışmalarında bulunan ikinci gemi enkazı oldu.

Avustralya’nın Fremantle kentinin 2 bin 600 kilometre güneybatısında bulunan enkaz, suyun 3.7 kilometre altında tespit edildi. Enkazın yer aldığı bölgede üç adet arama gemisinin bulunduğu açıklandı.

Geçen yılın Mart ayında, arama çalışmalarında bir gemi enkazı daha bulunmuştu. Her iki gemi üzerinde de, maliyet yüksekliği nedeniyle tespit çalışmalarının yapılması pek muhtemel görülmüyor.