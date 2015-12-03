T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kayıp Malezya uçağı için okyanusta arama yeniden başlıyor

Kaybolan uçakta toplam 228 yolcu ve mürettebat bulunuyordu

03 Aralık 2015 16:45

Malezya Havayolları’nın Mart 2014’ten bu yana kayıp olan Boeing 777 uçağının aranması için Avustralya yeniden çalışmalara başlıyor.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Kayıp Malezya uçağı için Avustralya yeniden arama çalışmalarına başlıyor. Hint Okyanusu’nun güneyinde dört ayrı ekip tarafından gerçekleştirilecek su altı aramalarında toplam 120.000 kilometre karelik alan taranacak.

Şu ana kadar 70.000 kilometre karelik alanın tarandığını belirten Avustralyalı yetkililer, çalışmaların Haziran 2016’ya kadar süreceğini açıkladı. Yaklaşık iki yıldır kayıp olan uçakla ilgili bazı parçalar bulunmuştu. Kaybolan uçakta toplam 228 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

ETİKETLER

uçak kazasımalezya uçağıkayıp malezya uçağıhint okyanusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24