Kayıp Malezya uçağı için okyanusta arama yeniden başlıyor

Malezya Havayolları’nın Mart 2014’ten bu yana kayıp olan Boeing 777 uçağının aranması için Avustralya yeniden çalışmalara başlıyor.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Kayıp Malezya uçağı için Avustralya yeniden arama çalışmalarına başlıyor. Hint Okyanusu’nun güneyinde dört ayrı ekip tarafından gerçekleştirilecek su altı aramalarında toplam 120.000 kilometre karelik alan taranacak.

Şu ana kadar 70.000 kilometre karelik alanın tarandığını belirten Avustralyalı yetkililer, çalışmaların Haziran 2016’ya kadar süreceğini açıkladı. Yaklaşık iki yıldır kayıp olan uçakla ilgili bazı parçalar bulunmuştu. Kaybolan uçakta toplam 228 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.