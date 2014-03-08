T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Malezya uçağı denize düştü

Malezya Havayolları'na ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının Vietnam açıklarında denize düştüğü belirtiliyor.

08 Mart 2014 14:40


Malezya Havayoları'ndan yapılan açıklamada yolcu uçağının 12'si mürettebat 239 kişi taşıdığı kaydediliyor. Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan havalanan uçakla irtibatın havalandıktan yaklaşık iki saat sonra kesildiği belirtiliyor.

Malezya Ulaştırma Bakanı Hishammuddin Hüseyin uçağın düştüğü yolundaki haberleri şu an için doğrulamasının mümkün olmadığını kaydetti.

Çin, Vietnam, Malezya, Singapur ve Filipinler’e ait uçak ve gemilerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtiliyor.

Uçaktan acil durum çağrısı gelmediği, bölgedeki hava şartlarının normal olduğu ve uçağın pilotunun 30 yıllık uçuş deneyimine sahip olduğu kaydediliyor.

Malezya Havayolları’nın açıkladığı listeye göre uçaktaki yolcuların büyük çoğunluğunu Çin vatandaşları oluşturuyor. Söz konusu listeye göre uçakta Türk veya Alman yolcu bulunmuyor.

Pekin Havaalanı'na akın eden yolcu yakınlarına havaalanı yakınlarındaki bir otelde psikolojik destek sağlandığı kaydediliyor.

Boing firması kazayla ilgili incelemelere destek amacıyla uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturduğunu duyurdu. Firmanın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Uçaktaki yolcuların ailelerinin ve yakınlarının acısını derinden paylaşıyoruz" ifadesine yer veildi.

Malezya'nın ulusal havayolu olan Malezya Havayolları'nın dünya çapında 80 noktaya günde 37 bin yolcu taşıdığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Malezya HavayollarıBoeingVietnamHavayolarıKuala LumpurUlaştırma Bakanı Hishammuddin HüseyinVietnam Malezya SingapurFilipinlerHavayollarıTürkAlmanHavaalanıBoingWelle Türkçe DW/dpa/AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24