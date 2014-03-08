Malezya uçağı denize düştü



Malezya Havayoları'ndan yapılan açıklamada yolcu uçağının 12'si mürettebat 239 kişi taşıdığı kaydediliyor. Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan havalanan uçakla irtibatın havalandıktan yaklaşık iki saat sonra kesildiği belirtiliyor.

Malezya Ulaştırma Bakanı Hishammuddin Hüseyin uçağın düştüğü yolundaki haberleri şu an için doğrulamasının mümkün olmadığını kaydetti.

Çin, Vietnam, Malezya, Singapur ve Filipinler’e ait uçak ve gemilerin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtiliyor.

Uçaktan acil durum çağrısı gelmediği, bölgedeki hava şartlarının normal olduğu ve uçağın pilotunun 30 yıllık uçuş deneyimine sahip olduğu kaydediliyor.

Malezya Havayolları’nın açıkladığı listeye göre uçaktaki yolcuların büyük çoğunluğunu Çin vatandaşları oluşturuyor. Söz konusu listeye göre uçakta Türk veya Alman yolcu bulunmuyor.

Pekin Havaalanı'na akın eden yolcu yakınlarına havaalanı yakınlarındaki bir otelde psikolojik destek sağlandığı kaydediliyor.

Boing firması kazayla ilgili incelemelere destek amacıyla uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturduğunu duyurdu. Firmanın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Uçaktaki yolcuların ailelerinin ve yakınlarının acısını derinden paylaşıyoruz" ifadesine yer veildi.

Malezya'nın ulusal havayolu olan Malezya Havayolları'nın dünya çapında 80 noktaya günde 37 bin yolcu taşıdığı belirtiliyor.