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Dünya
Deutsche Welle

Malezya mülteci teknelerini geri çevirdi

Malezya hükümeti, 600 dolayında göçmenin bulunduğu iki tekneyi geri çevirdi.

14 Mayıs 2015 16:14


Malezyalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, mülteci tekneleri Penang ve Langkawi açıklarında tespit edildi. İçme suyu ikmali yapılan mülteci teknelerinin ülkelerine geri yollandığı bildirildi.

Öte yandan ülkeleri Myanmar'da vatandaş kabul edilmeyen 300 dolayında Rohingya Müslümanını taşıyan bir tekne Tayland açıklarında kıyıya vurdu. Koh Lipe adasına ulaşan teknede şimdiye kadar 10 mültecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabirinin görüştüğü mülteciler Malezya'ya gitmek istediklerini söyledi.

Hedef Malezya ve Endonezya

Her yıl Bangladeş ve Myanmar'dan binlerce mülteci deniz yoluyla Malezya ve Endonezya'ya ulaşmak üzere yola çıkıyor. Birçoğu hedefine varamadan boğularak ölüyor. Yardım kuruluşlarının tahminlerine göre halen Bengal Körfezi'ni teknelerle aşmaya çalışan mülteci sayısı 8 bini buluyor.

Tayland'da yönetimin insan kaçakçılarına karşı başlattığı operasyon üzerine birçok mülteci deniz ortasında kaderleriyle baş başa bırakılmıştı. Geçen günlerde kurtarılan ya da kendi imkânlarıyla karaya çıkmayı başaran mülteci sayısı 2 bini buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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