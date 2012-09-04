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Dünya

'Malezya katliamı' davası düştü

Londra yüksek mahkemesine İngiliz askerlerinin 24 akrabalarını katlettiği iddası ile dava açan Malezyalıların davası düştü

04 Eylül 2012 16:53

1948 yılında İngiliz askerlerinin 24 akrabalarını katlettiğini iddia ederek Londra'daki yüksek mahkemede tazminat davası açan Malezyalılar iddialarını kanıtlayamadıkları için dava düştü.

Ölenlerin akrabalarını temsil eden avukat Joh Halford, ''Temyize gideceğiz. Gerçekler ortaya çıkmadığı sürece aileler hukuki savaşlarına devam edecek'' dedi.

Birkaç ay önce yüksek mahkeme Malezya'nın Batang Kali köyünde yaşanmış katliamla ilgili davayı görmeyi kabul etmişti.

Yüksek mahkeme yargıcı, bu kararıyla, hükümetin araştırmaya gerek olmadığı yönündeki kararını onamış oldu.

Katliamın yaşandığı sırada Malezya İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçasıydı.

Katliam, Malezya'da 40'lı yılların sonunda başlayıp 50'li yılların sonuna dek devam eden İngiliz karşıtı komünist ayaklanma döneminde yaşandı.

O dönemde İngiliz yetkililer öldürülen kişilerin, kaçmaya çalışan militanlar olduğunu iddia etmişti.


'Doğru olanı yap'


Halford ayrıca hükümeti doğru olanı yapmaya ve davanın derinlerindeki adaletsizliği sona erdirmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanı William Hague ve Savunma Bakanı Philip Hammond, ailelerin taleplerini yerinde bulmadıklarını, takipsizlik kararının hukuka uygun bir şekilde alındığını söyledi.

Mayıs ayındaki duruşmada 24 köylünün komünist militanlara karşı verilen savaş sırasında öldüğü söylenmişti.

Ölenlerin akrabaları yaşananları, ''İngiltere tarihinde kara bir leke'' olarak tanımladı. (BBC Türkçe)

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