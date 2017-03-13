T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Malezya IŞİD'le bağlantılı olduğu şüphesiyle 7 kişiyi tutukladı

Malezya polisi, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle beşi Filipinli yedi kişiyi tutukladğını açıkladı.

13 Mart 2017 19:22

Malezya, Ocak 2016'da IŞİD bağlantılı olduğu belirtilen silahlı bir kişinin başkent Cakarta'da düzenlediği saldırılarından bu yana diken üstünde bulunuyor.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Malezya, 2013 ile 2016 yılları arasında IŞİD ile bağlantılı oldukları şüphesiyle 250'den fazla insanı tutukladı.

Emniyet Genel Müdürü Halid Ebu Bakar yaptığı açıklamada, bu tutuklamaların büyük bir bölümünün Mart ayı başında Borneo adasındaki Sabah kentinde düzenlenen operasyonlarda yapıldığını vurguladu.

Halid, Malezya'da daimi oturma izni bulunan Filipinli bir şüphelinin Filipinlerin güneyinde IŞİD'e katılan iki Malezyalı olan Mahmud Ahmad ve Muhammed Jureymi Avang Reymi için para toplayıp bu gönderme kuşkusuyla tutuklandığını söyledi.

Verilen bilgiye göre, Filipinlilerden birinin IŞİ'de katılmak üzere Suriye'ye seyahat etmeyi planladığı ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MalezyaIrakDevletiFilipinliOcakIŞİDCakartaMüslümanGenel Müdürü Halid Ebu BakarMartBorneoSabahFilipinlerinMalezyalıMahmud AhmadMuhammed Jureymi Avang ReymiFilipinlilerdenIŞİSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24