Malezya IŞİD'le bağlantılı olduğu şüphesiyle 7 kişiyi tutukladı

Malezya, Ocak 2016'da IŞİD bağlantılı olduğu belirtilen silahlı bir kişinin başkent Cakarta'da düzenlediği saldırılarından bu yana diken üstünde bulunuyor.

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Malezya, 2013 ile 2016 yılları arasında IŞİD ile bağlantılı oldukları şüphesiyle 250'den fazla insanı tutukladı.

Emniyet Genel Müdürü Halid Ebu Bakar yaptığı açıklamada, bu tutuklamaların büyük bir bölümünün Mart ayı başında Borneo adasındaki Sabah kentinde düzenlenen operasyonlarda yapıldığını vurguladu.

Halid, Malezya'da daimi oturma izni bulunan Filipinli bir şüphelinin Filipinlerin güneyinde IŞİD'e katılan iki Malezyalı olan Mahmud Ahmad ve Muhammed Jureymi Avang Reymi için para toplayıp bu gönderme kuşkusuyla tutuklandığını söyledi.

Verilen bilgiye göre, Filipinlilerden birinin IŞİ'de katılmak üzere Suriye'ye seyahat etmeyi planladığı ifade ediliyor.