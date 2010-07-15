-MALEZYA BAŞBAKANININ EŞİNDEN JEST ŞANLIURFA (A.A) - 14.07.2010 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara Gemisi'ne saldırısında hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşının yakınlarına, Malezya Başbakanının eşi tarafından 5 bin dolar yardım çeki gönderildiği bildirildi. Şanlıurfa Valiliği basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıstaki İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden 9 vatandaşın yakınlarına, Malezya Başbakanının eşi Datin Seri Rosmah Mansor tarafından taziye mektubu ve 5 bin dolar yardım çeki gönderildi. Yardım çekleri, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinden alınarak saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına verildi. Saldırıda hayatını kaybeden ve Adıyaman'da toprağa verilen Fahri Yaldız'ın mektup ve yardım çeki de Şanlıurfa'da ikamet eden kardeşi Habip Yaldız'a Vali Nuri Okutan tarafından teslim edildi. Vali Nuri Okutan, mektup ve yardım çekini teslim ederken yaptığı konuşmada, ''Bu yardım çekini şehit Fahri Yaldız adına size takdim ediyorum. Hanım efendiye de sizler ve Şanlıurfalıların adına teşekkürlerimizi iletiyoruz'' dedi. Çeki teslim alan Yaldız'ın kardeşi Habip Yaldız ise Malezya Başbakanının eşinin bu davranışının büyük bir incelik olduğunu ifade ederek, ''Biz bu yardımı ailesinin isteği üzerine hayır kurumlarında değerlendireceğiz. Bu yardımı ağabeyimizin yaptırdığı camiye hibe edeceğiz'' diye konuştu.