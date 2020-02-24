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Dünya

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed istifa etti

Muhalefet partileriyle koalisyon kurma çabaları sonuçsuz kalmıştı

24 Şubat 2020 09:42

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, başbakanlıktan istifa etti.

93 yaşındaki Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine başbakanlıktan istifa etti.

İstifa kararının ardından bir sonraki başbakanın kim olacağı veya erken seçime gidilip gidilmeyeceği netlik kazanmadı.

Dünyanın en yaşlı başbakanı olan Mahathir 2018'de iktidara gelmişti. Mahathir, milyarlarca dolarlık yolsuzlukla suçlanan dönemin başbakanı Necip Razak'a karşı zafer kazanarak iktiadara gelmişti.

 

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