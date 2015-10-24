Maldivler'de devlet başkanı yardımcısına gözaltı



Maldivler Devlet Başkanı Yardımcısı Ahmed Adip'in Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a yönelik suikast girişimi iddiasıyla bağlantılı olarak gözaltına alındığı bildirildi.

Maldivler Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'a ait teknede 28 Eylül'de meydana gelen patlamanın suikast girişimi olduğu açıklanmıştı. Patlama sonrası, başkent Male'de iki askeri yetkili görevinden alınmış, Yamin Abdül Gayyum'un kişisel korumaları da değiştirilmişti.

Hükümet yetkilileri başlangıçta olayın teknik bir arıza sonucu meydana geldiğinin sanıldığını açıklamıştı.

Gayyum 2013 yılında Maldivler'de ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Muhammed Naşid'in yerine iktidara gelmişti.

Muhammed Naşid, turistik ada ülkesinin devlet başkanlığına 2008'de seçilmişti. Ceza Mahkemesi Başkanı'nın gözaltına alınması sonrasında polisle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış, Naşid bunun üzerine istifa etmişti.