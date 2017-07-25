Maldivler'de Devlet Başkanı parlamentonun kapısına kilit vurdu!

Maldivler'de muhalefet, ordunun, Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un talimatıyla parlamentonun kapısına kilit vurduğunu ileri sürdü.

Muhalefetteki Maldivler Demokrat Partisi'nden yapılana açıklamada, Meclis Başkanı Abdullah Mesih Muhammed'i görevinden alınmasıyla ilgili yapılacak oylamaya milletvekillerinin katılmasını engellemek amacıyla ordunun, Gayyum'un emriyle parlamentoyu kilitlediği belirtildi.

Açıklamada, parlamentonun kapılarına silahlı kuvvetler tarafından kilit vurulduğu ve milletvekillerinin zorla parlamentoya girmekten alıkonulduğu kaydedildi.

“Emir anayasaya aykırıdır”

Açıklamada, "Gayyum'un güvenlik güçlerine verdiği emir ümitsiz, yasa dışı ve anayasaya aykırıdır" ifadesi kullanıldı.

Hükümetten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkedeki muhalefet partilerinin ay başında Meclis Başkanı Muhammed hakkında sunduğu güvensizlik önergesinin oylamasının bugün yapılması planlanıyordu.

Muhalefetten yapılan açıklamada, güvensizlik önergesine meclisteki 85 milletvekilinden 45'inin imza verdiği belirtilmişti.

Görevi, tartışmalı seçimlerle devralmıştı

Hükümet ve muhalefet partisi arasında mart ayında elektronik oylama sistemindeki sorunlar konusunda çıkan anlaşmazlığın ardından Muhammed'e karşı benzeri bir önerge sunulmuş ancak yeterli destek alamamıştı.

Gayyum, 400 bin nüfusa sahip ‘balayı adası' Maldivler'de, 2008'de ülkenin demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Muhammed Naşid'in yerini 2013'teki tartışmalı seçimlerle devralmıştı.