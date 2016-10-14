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BBC Türkçe

Maldivler, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrılıyor

Maldivler hükümeti, içişlerine karışıldığı ve kendilerine "haksız ve adaletsiz davranıldığı" gerekçeleriyle İngiliz Milletler Topluluğu'ndan (Commonweatlh) ayrılma kararı aldı.

14 Ekim 2016 00:11

Maldivler hükümeti, içişlerine karışıldığı ve kendilerine "haksız ve adaletsiz davranıldığı" gerekçeleriyle İngiliz Milletler Topluluğu'ndan (Commonweatlh) ayrılma kararı aldı.

Maldiv Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, ayrılma kararını almanın zor ama kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Açıklamada "Milletler Topluluğu Maldivler'in demokrasi kültürünü yerleştirmeye ve demokratik kurumları güçlendirmeye yönelik çabalarını ve ilerlemesini görmezden geldi" denildi.

Cumhurbaşkanı Abdulla Yameen yönetimindeki hükümetin insan hakları ve hukukun üstünlüğünü güçlendiren yeni uygulamalar getirdiği savunuldu.

İngiliz Milletler Topluluğu birkaç hafta önce ada ülkesine demokratik gelişme göstermemesi halinde üyeliğinin askıya alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

Milletler Topluluğu Genel Sekreteri Patricia Scotland kararı üzüntüyle karşıladıklarını ve bunun geçici bir ayrılık olduğunu temenni ettiklerini açıkladı.

Hint Okyanusu'nda 1192 adadan oluşan devlet, 1968'de cumhuriyet rejimine geçti ancak 2008'e kadar Mamun Abdül Gayyum'un tek adam yönetimindeydi.

Maldivler'e ifade özgürlüğü, muhaliflerin tutuklanması ve yargı bağımsızlığı ile ilgili eleştiriler getiriliyordu.

Muhammed Naşid de cezaevindeki siyasiler arasında.

Ağustos ayında ülkede toplumsal gösterileri sınırlandıran, İslam ve sosyal değerlere hakarete ağır cezalar getiren yasa değişiklikleri yapılmış ve idam cezası da geri getirilmişti.

Geçmişte hükümetlerin baskıcı olması ve halka şiddet uygulandığı gibi gerekçelerle Pakistan, Fiji, Nijerya ve Zimbabve gibi ülkelerin Milletler Topluluğu üyelikleri askıya alınmıştı.

Topluluktan azledilen ülke olmasa da Zimbabve 2003'te, Gambia da 2013'te kendi isteğiyle ayrıldı.

Milletler Topluluğu, büyük çoğunluğu Britanya İmparatorluğu'nun eski sömürgesi olan 52 devletten oluşan bir koalisyon.

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