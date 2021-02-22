Malcolm X'in ailesi, ortaya çıkan yeni mektubun suikastte polis ve FBI'ın rol oynadığını gösterdiğini söyledi

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Malcolm X'in öldürülmesinden yaklaşık 56 yıl sonra avukatlar ve ailesi, sivil haklar liderinin New York Polisi ve FBI tarafından öldürüldüğüne dair yeni kanıtlar bulduğunu iddia etti.

The Guardian'ın aktardığına göre sivil haklar liderinin yakınları iddialarına kanıt olarak gizli görev yapan bir polis memurunun ölmeden önce yazdığı mektubu gösterdi. Polis mektupta Malcolm X'in korumalarını öldürülmeden önce suç işlemeye teşvik ettiğini itiraf etti.

Mektuba göre iki güvenlik görevlisi tutuklandı ve Malcolm X'in öldürüldüğü gün Audubon Balo Salonu'nun kapısını koruyamadılar.