Malazgirt Kahramanları Ahlat'ta fener alayı ile yad edilecek

BİTLİS,(DHA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okçuluk Vakfı\'nın, 23-26 Ağustos\'ta Malazgirt Zaferi\'nin 947\'nci yılı sebebiyle gerçekleştireceği anma programında gençlerin katılımıyla Bitlis\'in Ahlat İlçesinde Fener Alayı gerçekleştirilecek. 1071 izcinin de katılacağı yürüyüş sırasında 300 metrelik dev Türk Bayrağı açılacak.

Türklere, Anadolu\'nun kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebesi\'nin 947\'nci yıldönümü Bitlis\'in Ahlat İlçesinde düzenlenecek törenlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okçuluk Vakfı\'nın, 23-26 Ağustos tarihlerinde, Malazgirt Muharebesi\'nin 947\'nci yılı sebebiyle gerçekleştireceği anma programı, bu yıl bir ilke tanıklık edecek. 24 Ağustos\'ta saat 20.00\'da Ahlat\'ta gençlerin katılımıyla şanlı ecdadı anmak adına Fener Alayı gerçekleştirilecek. Atlı birliğin liderliğinde, Mehteran Takımı eşliğinde yürüyecek gençler, Malazgirt Kahramanlarıyla 947 yıl sonra aynı coğrafyada Anadolu\'ya adım atma duygusunu yaşayacak. Zafer Yürüyüşü sırasında ayrıca 300 metrelik dev Türk Bayrağı açılacak. Gençler, Malazgirt Savaşı\'nın tarihini sembolize eden 1071 izci ve vatandaş ile Çanakkale, Sarıkamış ve İstiklal Savaşı gibi Türk milletinin birliğinin en önemli sembollerinden biri olan Malazgirt Zaferi\'ni Fener Alayıyla yad edecek.