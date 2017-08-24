Malaysia Airports, Ersel Göral’ı İSG’nin yeni CEO’su olarak görevlendirdi

İstanbul, 24 Ağustos (DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’de CEO’luk görevine, havacılık sektörünün tecrübeli ismi Ersel Göral getirildi.

Malaysia Airports Genel Müdürü Badlisham Ghazali atamayla ilgili açıklamasında, Ersel Göral’ın Malaysia Airports ailesine katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Ersel Göral’ın 5 Eylül 2017 tarihi itibariyle İSG’nin yeni CEO’su olarak görevine başlayacağını söyleyen Ghazali, “Grubumuz için değerli bir şirket olmaya devam eden İSG, Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunmayı sürdürecek. Sayın Göral, faaliyetlerimizde dönüşüm yaratmaya ve İSG’yi bir sonraki büyüme aşaması için hazırlamaya yönelik gelecek planlarımıza liderlik edecek” dedi.

Ersel Göral, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü\'nden 1998\'de mezun oldu. Gürcistan, Makedonya, Tunus ve Türkiye’de çeşitli havalimanlarındaki görevleriyle sektörde deneyim kazanan Göral, son olarak İstanbul Grand Airport’ta (İGA) Entegrasyon Genel Müdür Yardımcısı (Chief Airportwide Integration Officer) olarak görev yaptı.

Terminal işletmecisi İSG’nin bağlı olduğu Malaysia Airports, Türkiye’de ve uluslararası alanda faaliyet gösteriyor. Yolcu sayısı hacmi açısından Türkiye’nin 2. büyük havalimanı konumunda olan İSG, 31 Temmuz 2017 itibariyle toplam 17.4 milyon yolcuya hizmet vererek geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 4 artırdı.

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