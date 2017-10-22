Malavi'deki "vampir" operasyonunda 140 gözaltı

Afrika'nın güneydoğusundaki Malavi'de, polis "vampir" olmakla suçlanan dokuz kişinin öldürüldüğü ülkede yürüttüğü soruşturma kapsamında 140 kişiyi gözaltına aldı.

Malavi emniyetinden başmüfettiş Lexon Kachama, Associated Press'e yaptığı açıklamada, durumun kontrolden çıktığını ifade ederken; yeni gözaltılar olabileceği belirtildi.

Malavi'de "kan emiciler" konusundaki söylentilerin yayılmasının ardından geçen ay düzenlenen saldırılarda dokuz kişi hayatını kaybetti.

Son olarak ülkenin en büyük ikinci kenti olan Blantyre’de epilepsi hastası bir kişi yakılarak, bir başka kişi ise taşlanarak öldürüldü.

Malavi Cumhurbaşkanı Peter Mutharika toplu saldırıların gerçekleştiği dört bölgedeki vatandaşlara sakin olmaları için çağrıda bulundu. Şiddet olaylarından etkilenen bölgeleri ziyaret eden Mutharika, "Hükümetim, kan emici olduğu iddia edilen kişilere karşı koruma sağlayacaktır" dedi.

BM personelini geri çekti

Birleşmiş Milletler ve ABD Büyükelçiliği, bazı bölgeleri kara listeye alarak, personelinden söz konusu yerlerden uzak durmalarını istedi. Birleşmiş Milletler ayrıca, yaşanan saldırılar nedeniyle Malawi'nin güneyinde yer alan iki bölgedeki personelini geri çekti.

Saldırılar Eylül ayı ortalarında, Malavi’nin güneyinde büyücülük inancının yaygın olduğu dört bölgede başlamıştı.

Saldırganlar, "vampir" olarak tanımladıkları kişilerin kendilerini öldüreceklerine inanıyor. BM’ye göre efsaneler ve batıl inançlar, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 40’ının okur yazar olmadığı 17 milyonluk ülkede saplantı hâline gelmiş durumda.

AP/Reuters/dpa,AA/CÖ

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