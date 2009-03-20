Malavi’de kolera salgını

Güney Afrika ülkesi Malavi'de kolera salgınında ocak ayından bu yana 104 kişinin öldüğü bildirildi.



Sağlık Bakanlığı yetkilisi, Malavi'de kolera salgınında 6 yıldan bu yana en büyük can kaybına ulaşıldığını belirterek, ülkede yağmur mevsiminin başlamasından itibaren 4.697 kolera vakası tespit edildiğini kaydetti.



Bakanlık yetkilisi, yağmur mevsiminin sona ermesi ve önleyici tedbirlerle, yeni kolera vakalarında azalma görülmeye başladığını söyledi.



Hükümetin, BM örgütlerinin desteğiyle salgından etkilenen bölgelere su arıtma gereçleri temin ettiği bildirildi.



Malavi'de kolera vakalarının ağırlaşmasında özellikle başkent Lilongve'deki su sıkıntısının, yetersiz sağlık koşullarının ve çoğu insanın tuvaletlerinin olmamasının etkisi olduğu belirtiliyor.



Kirli su ve gıdayla bulaşan koleradan Malavi'de 2001-2002 yıllarında 960 kişi, geçen yıl ise bu hastalıktan 20 kişi ölmüştü.



(AA)

