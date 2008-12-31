Malavi’de kolera salgını

Güney Afrika ülkesi Malavi'de baş gösteren kolera salgınında 11 kişi öldü.



Malavi Sağlık Bakanı Chris Kang'ombe, ülkenin ticaret merkezi Lilongwe kentinde geçen hafta başlayan salgında 11 kişinin öldüğünü, 248 kişinin bu hastalığa yakalandığını söyledi.



Kang'ombe, salgından etkilenen bölgelere temiz su sağladıklarını, halkı seyyar satıcılardan pişmiş yiyecek almamaları ve toplu yemek hazırlamamaları konusunda uyardıklarını kaydetti.



Malavi'nin komşusu Zimbabve'de çıkan kolera salgınında ölenlerin sayısının da 1608'e yükseldiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütüne göre, ülkede koleraya yakalananların sayısı da 30 bin 365.



(AA)