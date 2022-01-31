Malavi'de 'Ana' tropikal fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Malavi'de Ana tropikal fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

Malavi Afet Yönetimi İşleri Dairesinden (DoDMA) yapılan açıklamada, fırtınanın neden olduğu selde şimdiye kadar 32 kişinin öldüğü, 147 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, fırtınada 187 bin 930 hanenin hasar gördüğü belirtildi.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, bugün afetten etkilenen bölgelere gerçekleştirdiği ziyarette, yıkılan binaların ve bozulan yolların tekrar inşasının talimatını verdi.