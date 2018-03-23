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Spor

Malatyaspor'un yabancıları Azubuike ve Chebake iddialı konuştu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Azubuike ve Chebake, Süper Lig'in 27'nci haftasındaki Gençlerbirliği maçına çok iyi hazırlanacaklarını söyledi

23 Mart 2018 19:05

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular Azubuike ve Chebake, Süper Lig\'in 27\'nci haftasındaki Gençlerbirliği maçına çok iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27\'ncı haftasında 31 Mart\'ta sahasında konul edeceği Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nurettin Soykan Tesisleri\'nde yapılan antrenmanla devam etti. Azubuike ve Chebake, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri\'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarı- kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Godson Azubuike, ligde kalacaklarını belirterek, \"Galiba maç içerisinde zaman zaman konsantrasyonumuz düştü. Aslında kayıp ettiğimiz iki maça da iyi hazırlanmıştık. Konsantrasyonumuz düştüğü anlarda rakipler bunu iyi değerlendirdi ve goller attılar. Ama hepsi geride kaldı, şimdi önümüze bakacağız. Hocamızın kararlarına saygı duymak zorundayız. Bana verilen görevleri iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Böyle de devam edeceğim. Ne olursa olsun oynadığım oyunun üzerine koymayı sürdüreceğim. Futbol içerisinde zaman zaman performans düşüşü yaşanabiliyor. Belki bu bende de görülüyor. Ama bunun üstesinden gelmeye çalışacağım. Önümüzdeki maçlarda taraftarlar çok daha iyi bir Azubuike seyredecek. Süper Lig\'de kalacağız. Ama hangi sırada bitirebiliriz onun için tahmin yapamıyorum. Transferle ilgili bazı şeylerin gizli kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama zamanı geldiğinde önce Malatyalılar bilecek\" dedi.

Sarı- kırmızılı takımın sağ bek oyuncusu Isssam Chebake; Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında iyi oynadıklarını ancak bireysel hatalar yaptıklarını ifade etti. Chebake, şöyle konuştu:

\"Oynadığımız son iki maçta aslında iyi mücadele ettik. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları bizim aleyhimize de dönebilirdi. Mücadeleler sürekli orta alanda geçti. Bazen yapılan basit bireysel hatalar maçın skorunu belirleyebiliyor. Benim açımdan oynadığımız sistem ile ilgili sorun yok. Bugüne kadar birçok sistemde oynadım. Tabii son iki maçta oynadığımız sistemlere takımın uyum sağlaması gerekir. Ben her türlü sistemde de oynayabildiğim için 4- 3- 3 veya 5- 3- 2 benim için fark etmez. Kesinlikle küme düşme endişemiz yoktur. Eğer bu sistemle devam edeceksek öncelikle buna uyum sağlamamız lazım. Bu sistemin iyi tarafları olduğu gibi kötü tarafları da var. Gençlerbirliği maçı için çok iyi çalışacağız. Söylediğim gibi düşme endişemiz kesinlikle yoktur. Çünkü biz şu anki sıralara tesadüfen gelmedik. Hep çalışarak geldik. Böylede devam edecek.\"

Ligin 27. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçıyla ilgili de konuşan Chebake, Gençlerbirliği\'nin Malatya\'ya kendilerinden daha fazla baskıyla geleceklerini kaydederek, \"Bunu bizim aleyhimize çevirmeye çalışacağız. Taktiksel bir maç olacak. Kendi sahamızdan 3 puanla ayrılacağımızdan şüphem yok. İnşallah bunu başaracağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Azubuike ve Chebake\'nin açıklamaları

- Futbolculardan görüntü

- İdmandan detaylar

- Genel ve detay görüntüler

 

 

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