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Spor

Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın acı günü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım'ın annesi Nemin Yıldırım (68), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

07 Mayıs 2018 18:02

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

SÜPER Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor\'un orta saha oyuncusu Murat Yıldırım\'ın annesi Nemin Yıldırım (68), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Malatyaspor\'un başarılı ortasaha oyuncusu Yıldırım\'ın Hollanda\'da bir hastanede kanser tedavisi gören annesi Nermin Yıldırım, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Sarı- kırmızılı takımın oyuncusu Yıldırım, bu hafta karşılaşacakları Göztepe maçının hazırlıklarını annesinin acı haberini alınca yarım bırakarak Hollanda\'ya gitti. Ölümü ile ailesini üzen Nermin Yıldırım\'ın cenazesinin yarın memleketi Çorum\'da defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan Murat Yıldırım, geçtiğimiz yıl da babası Dursun Yıldırım\'ı kaybetmişti.

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