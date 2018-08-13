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Spor

Malatyaspor taraftarını taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 17 yaralı

Taha AYHAN-Satılmış AKKAŞ/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un, Göztepe ile oynadığı maç için İzmir'e giden taraftarın taşındığı minibüs, dönüşte Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı

13 Ağustos 2018 13:09

Taha AYHAN-Satılmış AKKAŞ/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)

SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor\'un, Göztepe ile oynadığı maç için İzmir\'e giden taraftarın taşındığı minibüs, dönüşte Afyonkarahisar\'ın Çay ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yan yatıp sürüklenen minibüsteki 2\'si ağır 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar yolunun 21\'inci kilometresinde meydana geldi. Yeni Malatyaspor\'un, Süper Lig\'in 1\'inci haftasında dün deplasmanda oynadığı Göztepe maçı sonrası Malatya\'ya dönmek için yola çıkan taraftarları taşıyan Doğan Kadana yönetimindeki 44 S 0930 plakalı minibüs, Afyonkarahisar\'ın Çay ilçesinde kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Yan yatıp, bir süre sürüklenen minibüsteki 17 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Afyonkarahisar ve Çay ilçesindeki hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2\'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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