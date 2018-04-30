T24 LogoT24 Logo
Gündem

Malatya'nın her köşesine seyyar fotoğraf stüdyosu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA Büyükşehir Belediyesi'nce kentte kurulan fotoğraf stüdyoları, yoğun ilgi görüyor

30 Nisan 2018 13:24

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA Büyükşehir Belediyesi\'nce kentte kurulan fotoğraf stüdyoları, yoğun ilgi görüyor. Çeşitli noktalara yerleştirilen ve 1 lirayla çalıştırılan seyyar stüdyolarda çekilen fotoğraflar, anında karta basılarak, sahibine teslim ediliyor. 
Malatya\'daki seyyar fotoğraf stüdyosu, kent sakinlerinin ilgisinin ölçülmesi için Kernek Meydanı, Sanat Sokağı ve Abdullah Gül Parkı başta olmak üzere bazı noktalara kuruldu. Seyyar stüdyo, 1 lira atılınca, 10 saniye içinde fotoğraf çekiyor. Çekilen fotoğraflar da anında karta basılıyor. Seyyar fotoğraf stüdyosunu kullananlar, hem ucuz olması hem de fotoğrafı hemen alabildikleri için uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Turgut Özal Tabiat Parkı\'na da kurulan seyyar fotoğraf stüdyosu, düğün öncesi fotoğraf çekiminde kullanıldı. Arkadaki manzaraya göre konulan makine, yüz algılıyor, otomatik netliyor ve ışığı ortam ışığına göre ayarlıyor.
Seyyar fotoğraf stüdyosunun teknik sorumlusu İrfan Acar, gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirterek, \"Çok aktif olarak çalışıyoruz. Makineye 1 lira atıyorsunuz, 10 saniye sonra kendinizi ekranda görüyorsunuz. Ona göre, ayarlıyorsunuz kendinizi ve 10 saniye sonra anında fotoğrafınızı veriyor. Vatandaşın ilgisi bayağı yoğun. Geçen 23 Nisan\'dan dolayı 700 kapasitesi olan bu makine 1 günde doldu. Çok yoğun ilgi var ve çok net çıkarıyor. Fotoğraf kalitesi olarak çok güzel\" dedi.
İrfan Acar, gösterilen ilgi dolayısıyla kentin diğer noktalarına da seyyar stüdyo kurulacağını söyledi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taha AYHANMALATYA DHAMALATYA Büyükşehir BelediyesiKernek Meydanı Sanat SokağıAbdullah Gül ParkıSeyyarTabiat ParkıArkadakiAcarMakineye 1OnaVatandaşınGeçenNisan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24