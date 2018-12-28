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Malatya'nın 3 ilçesinde eğitime 'kar' tatili

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi

28 Aralık 2018 02:34

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Malatya\'nın Doğanyol, Kuluncak ve Pütürge ilçesinde dün başlayan kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle ilçe merkezleri beyaza bürünürken, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Valilikten yapılan açıklamayla 3 ilçede okullar yarın için tatil edilirken, şu anlık kar yağışı ve herhangi bir olumsuzluk bulunmayan diğer ilçelerde ise eğitim ve öğretime devam edileceği öğrenildi.

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