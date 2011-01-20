Malatyalı kadınlar 'Şalvar Davası' drenişinde

T24 - Malatya’nın İsa Köyü burası... 10-15 yıl önce erkekler kahvehanelerden çıkmaz, tüm yükü kadınlar üstlenirmiş. Ama artık tablo çok farklı. Erkekler yeri geliyor yemek yapıyor, yeri geliyor çocuk bakıyor. Bu değişimin ilhamı ise ‘Şalvar Davası’ filminden...



Cezalardan bunalıp, köydeki dayanışmayı aşamayacaklarını da anlayan erkekler artık her işte kadının yanı başında...



Malatya’nın Arguvan ilçesinde, sinema oyuncuları Şener Şen ile Müjde Ar’ın başrollerini paylaştığı “Şalvar Davası” filmi gerçek oldu. İlçeye bağlı İsa Köyü’nde önceleri tüm işleri yapan kadınlar, verdikleri mücadele sayesinde bu işlerin yarısını erkeklere devretmeyi başardı.



Köy kadınlarının mücadelesi, İsa Köyü’nün sakinlerinden 75 yaşındaki Hüsniye Karaslan’ın, 10-15 yıl önce “Şalvar Davası” filmini izlemesiyle başlamış. Karaslan filmdeki kadın erkek mücadelesinden etkilendikten sonra, köyün yeni gelinleri ve genç kızlarını evlerde yapılan toplantılarla yaptığı nasihatlerle bilinçlendirmeye çalışmış.





Önce ceza, sonra yardım



“Eşlerinizin peşini bırakmayın. Her şeyi beraber yapın. Yapmazlarsa yemek pişirmeyin, ceza verin” demiş. O günlerde erkekler kahvehanelerden çıkmıyor; ev, tarla, bahçe, hayvan bakımı ve harman işlerinde kadınlara yardım etmiyormuş. Ama Karaslan’ın nasihatleri işe yaramış ve erkekler de bir süre sonra işlere ortak olmaya ve kadınlara daha çok değer vermeye başlamış. Bugün kadınlar işlerin yarısını erkeklere devretmiş bile...



Karaslan, kadınlara verdiği nasihatleri önce kendi evinde uygulamaya başlamış tabii. Evli olan oğlu Zemçi Karaaslan’ın eşine yardım ettiğini söyleyen Karaaslan, “Hatta eşi komşu ziyaretine gittiğinde çocuklara oğlum bakıyor” diyor. İsa Köyü muhtarının eşi Nur Doğan Aslan da “Şimdi işlerimizi eşimle birlikte yapıyoruz. Ahıra birlikte giriyoruz. Hayvanları birlikte yemleyip, sütlerini birlikte sağıyoruz. Eskiden annelerimiz işlerde çok ezilmiş. Ama şimdi öyle değil. Biz bunları aştık artık. Erkeklerimizi alıştırdık. Erkekler önceleri bize de yardımcı olmuyorlardı. Kahveden eve gelmiyorlardı. Ama biz onları cezalandırdık” diye konuşuyor.



Hüsniye Karaaslan (ortada) filmi izleyip etkilenince kadınları toplayıp nasihat etmeye başlamış.





‘Erkeklerin vicdanı sızladı’



Köyün erkekleri de bu yardımlaşmadan şikâyetçi değil gibi... Kazım Erdac, “Kadınlar erkeklerden daha çok yıpranıyordu. 10-15 yıl önceye kadar bu ayrım devam etti. Kadınlar daha sonra birlikte hareket ederek sitem etmeye ve ceza vermeye başladılar. Yemek yapmıyorlardı ve başka cezalar veriyorlardı... Sonra, erkekler de kadınların işlerini yapmaya başladı. Erkeklerin vicdanı sızladı. Yemek hatta çay yapmada bile onlara yardımcı oluyoruz” diyor.





İlk silah: Seks yok



Kartal Tibet’in yönettiği ‘Şalvar Davası’nda Şener Şen, Müjde Ar ve Halil Ergün rol alıyordu. Komedi türündeki filmde köyün kadınları erkeklerin maço davranışlarına karşı örgütleniyordu. Bu dayanışmanın başında da, kocası ölünce bir süreliğine köye dönen Elif (Müjde Ar) vardı.

Elif’ten şehir hayatını öğrenen kadınlar, kendilerini çalıştıran ve hiçbir işin ucundan tutmadan oturan kocalarını protesto etmeye karar veriyordu. Verilecek ilk ceza ise yatağa birlikte girmemekti. Artık köyde ‘silah kuşanan’ kadınlar ile erkekler arasında ezeli bir mücadele başlamıştı...







