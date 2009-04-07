Malatya’dan eğitime tam destek

Eğitim yatırımlarına hayırseverlerin desteğini sağlamak amacıyla 11 Eylül 2003'te başlatılan "Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası" kapsamında, Malatya'daki hayırseverler tarafından 59 okul, 648 derslik yaptırıldığı bildirildi.



Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut, yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında Malatya'da önemli yatırımların yapıldığını söyledi.



Doğanyol ilçesine Eski Malatyaspor Başkanlarından Hikmet Tanrıverdi'nin katkıları ile bir öğretmenevi yapılacağını ifade eden Bulut, inşaata başlandığını belirtti.



Malatyalı iş adamlarının oluşturduğu Malatya Girişim Grubu'nun, 5 ana okulu yapacağını belirten Bulut, okulların ikisinin bu yıl, ikisinin gelecek yıl, birinin de 2011 yılında yapılacağını açıkladı.



Hayırseverler tarafından yaptırılan okul ve dersliklerin bir bölümünün teslim alındığını, bir bölümünün ise inşaatının devam ettiğini bildiren Bulut, "Kampanya kapsamında hayırseverler, 59 okul, 648 derslik yaptırdı. Manevi açıdan en karlı yatırım, eğitime yapılan yatırımdır. Hayırseverlerin desteklerini sürdürmelerini istiyoruz" dedi.

