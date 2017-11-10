Malatya'daki darbe girişimi davasının 7’nci duruşması başladı (3)

TANIK TEĞMEN: UÇAKLAR UYARILARI DİNLEMEDİ

Malatya\'da 76 sanıklı darbe girişimi davasının 7\'nci duruşmasında Hava Trafik Subayı Teğmen Hasan Çağrı Özağar, tanık olarak dinlendi. Darbe girişimi sonrası uçuşların iptal olduğunu, fakat Diyarbakır\'dan izinsiz olarak 7-8 uçağın kalktığı bilgisinin geldiğini ve uçakları geri dönmeleri konusunda anons yaparak uyardıklarını söyleyen teğmen Özağar, \"Kontrol sahamızda uyararak geri dönün uyarısında bulunduk, ancak uçaklar uyarıları dinlemeden devam etti\" şeklinde konuştu.

Teğmen Özağar, darbeci general Semih Terzi\'nin içerisinde bulunduğu uçağın kendileriyle irtibat halinde olduğunu belirterek, “Diyarbakır\'da Murat 5-6 isimli kargo uçağı doğudan batı istikametine gelerek Etimesgut Hava Meydanı ile alakalı bizden bilgi istedi. Uçakta kimlerin bulunduğunu sorduk. Uçağın içerisinde Semih Terzi isimli generalin olduğunu ve emirleri ondan aldıklarını söylediler. Hareket Komutanı Tayfun Albay\'a uçağın içinde Semih Terzi\'nin olduğunu söyledim. Tayfun Tuna, \'Kim lan bu Semih Terzi, bilgi milgi vermeyin’ dedi” ifadelerine yer verdi.

TBMM\'Yİ VURACAKLAR

Uçaklara izinsiz uçuş yapmamalarını, havalanmaları durumunda havada vurulacaklarını, 3 farklı telsiz kanalından sürekli olarak bildirdikletini anlatan teğmen Özağar, şunları söyledi:

“Ana pistin sivil ekipler tarafından kapatıldığını ilettik. Birleşik Hava Harekat Merkezi\'nden (BHHM) sürekli bize ‘uçakları kaldırmamamızı’ söylediler, kalkmaları halinde ‘TBMM\'yi vuracaklarını’ söylediler. F-4\'te bulunanlar, bizim uyarılarımıza hiç cevap vermediler. Normal şartlarda uyarılarımızın duyulması gerekiyor. Normal uçuşlarda telsiz konuşmalarımıza cevap veriyorlar. Ben yaklaşık 10 aydan beri oradaydım, darbe girişimi gecesi öncesindeki tüm uçuşlarda telsiz konuşmalarımıza cevap veriyordu. Üs komutanımıza (Emin Ayık) \'2 tane F-4 uçağı bizden izin almadan rule yaptı\' dedim, \'Anladım\' diyerek Hareket Komutanı Tayfun Tuna\'nın bilgisi olduğunu söyledi. Tayfun Tuna\'ya \'Bizden izin almadan 2 tane F-4 uçağı rule yaptı\' dedim o da \'BHHM\'den izin alınmıştır\' dedi. Tayfun Tuna, F-4 uçaklarının kalkış yapabilmesi için bizim yardımcı olmamızı söyledi.\"

ÜS KOMUTANI \'F-4\'LER GERİ DÖNSÜN\' TALİMATINI VERDİ

Tayfun Tuna\'ya, uçakların kalkış yapmamasını, ‘BHHM\'nin emri olduğunu’ ifadelerine ekleyen, teğmen Özağar, “Tayfun Tuna ise \'Zaten BHHM\'nin emri geri zekalılar\' diyerek tepki gösterdi ve uçakların ana piste alınması için yardımcı olmamızı söyledi. Tayfun Tuna\'ya BHHM tarafından arandığını ve telefonlara cevap vermesini ya da kendilerinin ulaşmasını söyledim. Ancak Tayfun Tuna, sözlerimin anlaşılmadığını söyledi, ardından tekrar aynı sözlerimi ifade ettim. Bu esnada uçakları sürekli uyardık. İzinsiz uçuş yaptıkları konusunda uyarıda bulunduk. Saat 05.13 civarlarında üs komutanı \'F-4\'ler geri dönsün\' talimatını verdi. Biz de telsizden F-4 uçaklarına bu talimatı verdik. F-4\'ler ise geri döndü. Saat 05.30\'da sivil uçaklar pistin tamamını kapattı\" dedi.

\'OLMADI KOMUTANIM, BAŞARAMADIK\'

Cezaevinde görevli uzman çavuşu İdris Mahti ise dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Avni Angun ve 7\'nci Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık’ın Düzce cezaevine sevkleri sırasında gerçekleşen konuşmaları anlattı.

Cezaevine vardıktan sonra önce eşyaların indirildiğini kaydeden Mahti, “Sanıkların kelepçelerini açtığım sırada Huduti, Ayık’a dönerek ‘Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız’ dediğini duydum. Ayık da, ‘Olmadı komutanım, başaramadık’ dedi. Avni Angun ise ‘Biz ve siz’ gibi bir şeyler söyledi” diye konuştu.