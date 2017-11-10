Malatya'daki darbe girişimi davasının 7’nci duruşması başladı (2)

EMEKLİ ALBAY TANIK OLARAK DİNLENDİ

76 sanıklı Malatya darbe girişimi davasının 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen 7\'nci duruşmasında dönemin İl Jandarma Komutan vekili olarak görev yapan emekli albay Şahin Kaplan, tanık olarak dinlendi.

Darbe girişimi olduğu sırada mesai bitimi evinde olduğunu anlatan Kaplan, saat 23.00 sıralarında o dönem yarbay şimdi albay olan Mehmet Çelik\'in kendisini aradığını ve sıkıyönetimle alakalı mesajlar geldiğini ilettiğini anlattı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı\'na geçerek gelen evraklara baktığını anlatan Şahin, \"Gelen mesajlara bakınca birilerinin yetkilerinin alındığını, birilerinin komutan olduğunu gördüm. Benim çok şüphelendiğim bir isim ise sıkıyönetim komutanı olmuştu. O zaman bunun Fethullahçı yapının girişimi olduğunu anladım. Tüylerim diken diken oldu ve ‘Bu kalkışma kanunsuzdur, dün ne ise bugün o’ diye ilçe jandarma komutanlarına emir verdim. Daha sonra dönemin valisi Mustafa Toprak’ı arayarak, ‘emir geliyor, sıkıyönetim falan hukuksuz olduğuna kanaat getirdik, devletimizin yanındayız, emriniz var mı?’ dedim” dedi.

Vali’nin kendisini kriz merkezine davet ettiğini anlatan Kaplan, komando birliği ile kriz merkezine gittiğini ifade etti. Bu sırada dönemin Garnizon Komutanı olan ve tutuklu yargılanan eski Tümgeneral Avni Angun ile görüştüğünü ancak konuşmalarının kafasını karıştırdığını anlatan Kaplan, daha sonra Vali Toprak\'ın talimatıyla komando birliğinin 2\'nci Ordu nizamiyesine getirdiğini ifade etti.

Nizamiyede kendilerine uyarılara rağmen ateş edildiğini, bu sırada kendisinin megafonla anons ederek açıkta bulunan erleri kendilerini güvene almaları için uyardığını anlatan Kaplan, şöyle dedi:

\"Vali bey bu sırada Garnizon Komutanı Avni Angun ile görüşüyor ve bize ‘bekleyin’ diyor. Tümgeneral Avni Angun ‘Bunlar ikna edeceğim’ demiş. Bu sırada ben Vali beye bizi oyaladıklarını söyledim. Vali bey, ‘bunlar bizi oyalıyor, gereğini yapın’ dedi. Bu sırada içeride bir yüzbaşı çevresine talimat vererek bana ateş ediyorlar. Bu sırada görüştüğüm Avni Angun\'a bu kişiyi indireceğimi söyledim. O andan sonra yüzbaşı bir daha görülmedi. Bu durum da beni kuşkulandırdı. Angun ile konuşmayı yaptıktan sonra hedef kayboldu.\"

Yaşananlar sırasında 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti\'nin emir eri Sedat Kaya ile görüştüğünü ve kendisinden geri çekilmesinin istendiğini aktaran Kaplan, \"Ben muhatabımın vali bey olduğunu söyledim. Bu sırada beni arayan Avni Angun tek başıma içeri davet etti. Ondan sonra güvenim yıkıldı. Vali beye bu durumun samimi olmadığını aktardım. Bu sırada erler 155\'i arayarak silahlarını dolaplara kilitlediklerini ve korktuklarını söyleyerek yardım istemiş. Buradaki askerleri çıkarttık ve saat 11.45 özel harekat timleri geldi, giriş hazırlığı yaparken Avni Angun aradı \'Biz bunları ikna ettik\' dedi. Karargaha girdik ve içeride bizi Avni Angun karşıladı. İçeride Bu sırada Adem Huduti; \'Uyuyup, istirahat edeceğim bana müsaade edin\' dedi. Bir müddet sonra Avni Angun odasından çıkıp, ordu komutanının odasına girdi. Cumhuriyet Başsavcısı herhalde aradı, odaya girip gözaltına alınacaklarını söylediler. Sıkıntısız, aşağıya indiler, emniyete götürüldüler.\"

Kaplan\'ın sanık ve avukatların sorularını yanıtlamasının ardından duruşmaya ara verildi.